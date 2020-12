El Síndic de Greuges obre una actuació d'ofici pel cas del jove migrant extutelat que es va suïcidar

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha obert una actuació d'ofici per estudiar el cas del jove migrant extutelat que es va suïcidar la setmana passada. D'entrada, el Síndic ha demanat informació a totes les administracions implicades, entre les quals hi ha la Direcció General de la Infància i l'Adolescència (DGAIA). Més de 300 persones es van concentrar aquest dilluns a Girona per recordar el jove i criticar la manca d'oportunitats que viuen els qui arriben a Catalunya sense referents. La plataforma Girona Acull va criticar la DGAIA per haver-lo deixat desemparat. El Departament de Treball i Afers Socials va lamentar la mort del jove, però va dir que se l'havia "acompanyat i protegit" i se li havia fet un seguiment "constant".