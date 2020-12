Un informe de Secretaria de Girona constata irregularitats al projecte Bloom

Un informe de Secretaria de l'Ajuntament de Girona ha constatat diverses irregularitats en el projecte Clúster TIC Media, conegut com el «Bloom», que volia constituir-se en un centre de referència de la tecnologia 3D al Parc Científic i Tecnològic de la UdG. El projecte, que va funcionar entre l'any 2012 i el 2016, va rebre 1,8 milions d'euros en inversió, la meitat dels quals provenien de fons europeus. L'Ajuntament, des de l'Àrea de Promoció Econòmica, era qui havia de vetllar pel compliment de les condicions que exigia la Unió Europea, i també va ser-ne un dels seus principals clients. Així, el Bloom ha estat gestionat per la llavors regidora de Promoció Econòmica, Marta Madrenas (2011-2015), i per l'actual regidora de l'àrea, Glòria Plana (2015-2020).

El febrer de 2019, Diari de Girona va informar de la desaparició de material del projecte. En paral·lel, davant la sospita de possibles irregularitats en la gestió, els grups municipals del PSC i Guanyem Girona van sol·licitar un informe a Secretaria aquell mateix mes per conèixer la situació del projecte, que ara s'ha emès.

Un dels fets que apunta l'informe és que el conveni de col·laboració signat l'any 2011 entre l'Ajuntament, la UdG i la Fundació del Parc Científic i Tecnològic segueix vigent. Això, malgrat que la Fundació havia resolt que el conveni es donava per acabat al febrer de l'any 2016 de mutu acord amb les altres parts, tot i que no ho acreditava -en aquell moment la Fundació era gestionada per un administrador concursal. Per això, el secretari insta a l'Ajuntament a actuar per resoldre el conveni.

Un altre fet que apareix a l'informe és que el Bloom no hauria tingut activitat. De fet, a l'informe s'hi cita una comunicació de l'administració concursal de la Fundació, on afirma que el projecte no havia tingut cap activitat quan el 2016 va donar-se per acabat.

«L'informe corrobora moltes de les irregularitats de les quals teníem sospites i que ja havia denunciat la nostra portaveu», afirma la regidora socialista, Bea Esporrín. «Principalment, que la Fundació no va desenvolupar els compromisos adquirits en el conveni», que es concretaven a «gestionar el projecte Clúster Tic Media (Bloom) durant un termini de 20 anys i garantir la custòdia dels béns comprats per l'Ajuntament», detalla la regidora.

En aquest sentit, Esporrín afegeix que a l'informe també es corrobora que «va haver-hi descontrol sobre els béns comprats per l'Ajuntament: no es van inventariar en el moment de la seva adquisició i aquesta no es va fer fins gener de 2020, a instàncies de l'oposició i gairebé 9 anys més tard de quan s'hauria d'haver fet», posa de manifest Esporrín.

El regidor de Guanyem Girona Xevi Montoya ha demanat que «s'iniciïn les actuacions previstes en l'informe del secretari, tals com la redacció de l'informe del cap d'àrea de promoció econòmica amb relació a l'extinció del conveni, es realitzin els requeriments a la Fundació pels incompliments, s'aclareixi si hi havia assegurança i s'iniciï la resolució del conveni i la posterior liquidació». Montoya ha lamentat que el govern s'hagi «desentès de bona part dels problemes associats al Bloom» i s'ha mostrat preocupat per les possibles conseqüències econòmiques que podria tenir el desenllaç per al consistori. Cal tenir en compte que la Unió Europea pot demanar-li que retorni la inversió si els resultats del projecte no estan ben justificats.

Per aquests motius, el PSC i Guanyem demanen la compareixença de l'alcaldessa, Marta Madrenas, i la regidora de l'àrea de Promoció Econòmica, Glòria Plana, perquè «retin comptes i donin explicacions a la ciutadania» amb relació al projecte del Bloom. Ambdós grups plantegen qüestions a resoldre, com: «Qui era responsable del seguiment, perquè no es va crear la comissió, perquè no es va fer seguiment», o «on són els resultats tècnics del projecte».