Uns brètols entren a l'escola Montserrat de Sarrià de Ter i fan pintades feixistes

Uns brètols han entrat a l'escola Montserrat de Sarrià de Ter (Gironès) i s'han dedicat a fer pintades a tota la façana. Apart de gargots, els autors han escrit insults a les parets que donen al pati, han empastifat la zona de jocs infantils i han fet grafitis enaltint el feixisme. Han pintat creus gammades i també la frase 'Viva Hittler' (amb errada inclosa). L'alcalde, Narcís Fajula, ja ha denunciat els fets davant la Policia Local i espera que puguin identificar els autors perquè l'acte no quedi impune. "Apart que es tracta d'incivisme, i del què ens costarà esborrar les pintades, s'enalteix el feixisme; perseguirem els autors i quan els trobem emprendrem mesures legals", ha afirmat Fajula.

Les pintades les ha descobertes aquest matí un treballador municipal que casualment ha anat a l'escola Montserrat. Aquest centre de primària, situat a la zona de Sarrià de Dalt, no té càmeres de seguretat. "Per sort, fins avui no havíem patit actes d'aquestes característiques", diu l'alcalde.

Els brètols que hi han entrat –segurament, de nit- han saltat la tanca exterior i s'han dedicat a fer pintades i gargots a les parets del pati. Algunes d'elles, enaltint el nazisme. Amb un esprai de color negre, han pintat creus gammades a la façana, a les finestres, al tobogan i en una pissarra, i també han escrit 'Viva Hittler'.

Els autors dels grafitis també han escrit insults a la façana i a les portes (com ara 'Puto quien lo lea', 'Maricón', 'Puto cole', 'Fea') i han pintat 'Viva España' al costat d'una altra creu gammada.

Enaltiment del feixisme

Després de trobar-se amb les pintades, el treballador municipal ha alertat l'Ajuntament i l'alcalde ho ha denunciat davant la Policia Local. Narcís Fajula s'ha mostrat indignat davant d'aquesta bretolada. "Apart de ser un acte incívic, i del que ens costarà esborrar aquesta porqueria, les pintades enalteixen el feixisme i això no ho podem tolerar", ha dit.

Per això, Fajula confia que la Policia Local aconsegueixi localitzar els autors dels guixots. De moment no tenen sospitosos, però ho estan investigant. "Desitgem que trobin els culpables, i quan això passi emprendrem mesures legals contra ells, perquè d'aquestes no en podem deixar passar ni una", ha conclòs Fajula.