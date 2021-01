La CUP presenta la llista gironina del 14-F amb Dani Cornallà i Montserrat Vinyets al capdavant

Dani Cornellà i Montserrat Vinyets lideraran la llista de la CUP a la demarcació de Girona en les properes eleccions catalanes del 14 de febrer. Aquest dissabte 2 de gener Cornellà i Vinyets han presentat la resta de la llista de la CUP que ha anunciat que vol "revertir l'esgotament del projecte de govern de JxCat i ERC". Com a número tres de la llista hi haurà Ignasi Sabater, alcalde de Verges (Baix Empordà), seguidament de Natàlia Sànchez que ha estat diputada al Parlament aquesta legislatura. En cinquè lloc hi haurà Non Casadevall, el candidat gironí en les últimes eleccions espanyoles.

Des de la CUP defensen la llista gironina com un conjunt de persones implicades en múltiples lluites socials, a banda de tenir experiència en el municipalisme. De fet, la majoria dels membres de les llistes són o han estat regidors i alcaldes de diversos municipis de les comarques gironines.

El líder de la llista, Dani Cornellà, ha assegurat que "la república catalana és la meta", però també ha defensat la importància del "camí" per arribar-hi. Per això ha assegurat que la proposta política de la CUP de cara al 14-F consta de tots els passos per "exercir el dret de l'autodeterminació".