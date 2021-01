Entren a robar en una casa de Vilobí d'Onyar i un dels lladres acaba ferit per un tret

Uns homes han entrat a robar en una casa d'una urbanització de Vilobí d'Onyar (Selva) aquest dissabte a la matinada, intimidant els amos. El propietari, però, ha disparat un tret a la cama a un dels lladres i ha acabat ferit. Arran d'això, la resta d'assaltants han fugit del lloc dels fets en cotxe.

L'home que ha resultat ferit està ingressat a l'Hospital Josep Trueta de Girona, tot i que no es tem per la seva vida. Els Mossos d'Esquadra ja estan investigant els fets i treballen en la identificació de la resta d'assaltants. Segons apunten fonts veïnals, el fill del propietari de la casa també hauria estat ferit amb una navalla per un dels lladres que ha assaltat la casa.