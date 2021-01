Els hortolans de Santa Eugènia, cansats dels robatoris continus

Els hortolans del barri de Santa Eugènia de Girona denuncien robatoris continus a les seves barraques. Expliquen que gairebé cada dia hi ha furts en alguna parcel·la, on els forcen la porta de la barraca i causen grans destrosses que després han de reparar. Els lladres s'emporten materials com carretons, motocultors, i altres eines per treballar l'hort.

En aquest sentit, els horticultors es queixen que el dany que deixen els lladres és més gran que el cost del que s'emporten. I afirmen que estan cansats de posar denúncies «perquè m'han robat dues galledes». Per tot plegat, se senten «desemparats» i demanen una major seguretat a la zona.

Les hortes de Santa Eugènia estan destinades al conreu per al consum autosuficient. Els pagesos lamenten que la situació «és un continu».

De fet, fa mesos que estan afectats pels robatoris menors. En certs períodes de l'any, diuen que fins i tot se'ls enduen els planters, o la collita quan aquesta està a punt. Però els afectats asseguren que estan «farts de queixar-se» i d'avisar la Policia Municipal per uns robatoris que sovint acaben sent menors, mentre que, a la vegada, temen que el malestar que genera la situació cansi alguns hortolans i acabin abandonant l'activitat.

Els hortolans solen canalitzar les queixes a través de l'Associació de Veïns de Santa Eugènia. La seva presidenta, Natàlia del Campo, explica que, mentre van estar a la taula de seguretat traslladaven aquestes incidències a la policia de barri, i que ara avisen el regidor de barri, però lamenta que «no hi ha prou control». Per això, també tem que «si cada dos per tres roben als hortolans, o els fan malbé el planter, no tindran ganes d'anar a l'hort i ho acabaran deixant». La presidenta considera que l'activitat agrícola a les hortes «no serveix només per generar aliments de consum propi, sinó que també és una manera de cuidar l'espai». Així, l'AV se suma a la demanda dels pagesos perquè «no volem que deixin de ser hortes», defensa Del Campo. Una àrea que recorda que s'ha vist reduïda amb la construcció d'alguns edificis.

Més enllà dels robatoris als pagesos, Del Campo denuncia que a la zona de les hortes també s'hi troben altres problemàtiques. D'una banda, s'hi produeixen «abocaments incontrolats» de grans quantitats de menjar. També observen que hi ha una «neteja insuficient» de l'espai i «deixadesa» -una queixa que comparteixen els horticultors.

Per un altre costat, des de l'AV també han detectat que «hi ha gent que aprofita que no hi ha barrera a les hortes per passar-hi droga», i això també els porta a reclamar més supervisió policial de la zona.

Per tot plegat, Del Campo demana a l'Ajuntament un major control i que tingui més cura d'aquell espai, «que té un gran potencial» com a zona verda de la ciutat. «Hauria de ser un espai per als hortolans, i també per destinar a caminar i al lleure», apunta la presidenta de l'associació. I proposa mesures per regular l'accés a la zona, com la creació d'un distintiu que acrediti quins vehicles hi poden entrar.