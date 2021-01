El nombre de pisos turístics a Girona ciutat baixa arran de la pandèmia

El nombre de pisos turístics a Girona ha baixat arran de la pandèmia. A principis del 2020, a la ciutat hi havia 940 habitatges d'ús turístic (HUT) inscrits al registre. Al desembre, la xifra havia baixat fins als 777. Són apartaments que o bé s'han redirigit cap al lloguer habitual o bé els propietaris, tot i continuar-hi vivint, els havien donat d'alta com a HUT i ara han renunciat a la llicència. Des de l'Associació Turística d'Apartaments (ATA) asseguren que el coronavirus ha "precipitat" un descens que ja s'intuïa, perquè la rendibilitat dels HUT no és tan alta com es creu a priori. L'associació, però, recomana als propietaris no donar-se de baixa i critica que en plena crisi hi hagi ajuntaments que apugin taxes al sector.

La pandèmia ha suposat una patacada per al turisme. I a Girona ciutat, ha trencat la tendència a l'alça que registraven els pisos turístics. Segons dades de l'Ajuntament, a principis del 2020 hi havia 940 HUT amb llicència que estaven donats d'alta al registre de la Generalitat. Però a finals de desembre, aquest nombre s'havia reduït en gairebé un 20%. En concret un 17,34%, situant-se en 777.

Si es mira l'estadística mes a mes, durant el confinament la xifra d'HUT a la ciutat ja va patir una sotragada. Entre març i juny, coincidint amb el primer estat d'alarma, hi va haver 44 baixes i tan sols vuit noves llicències.

Però, sobretot, el descens més fort ha tingut lloc entre octubre i desembre. És a dir, quan es van intensificar les restriccions a Girona i Salt (Gironès) i després, el Procicat va decretar el tancament de la restauració i el confinament municipal de caps de setmana. En aquests tres mesos, hi ha hagut 77 baixes de pisos turístics i només quinze noves altes al registre.

Des de l'Associació Turística d'Apartaments Costa Brava-Pirineu de Girona (ATA) expliquen que aquest descens acusat és una altra de les conseqüències de la pandèmia. Però també admeten que el coronavirus ha "precipitat" una situació que ja s'intuïa, perquè abans de l'arribada de la covid-19 ja hi havia propietaris que es plantejaven donar de baixa les llicències.

"Es pensa que la rendibilitat dels pisos turístics és molt elevada perquè els preus de sortida són alts", diu la vicepresidenta de l'ATA, Esther Torrent. Però no sempre és així. Perquè segons concreta la vicepresidenta, hi ha tota una sèrie de despeses associades als HUT que no es tenen en compte (subministraments, neteja, taxes...).

"Això fa que els allotjaments que no tenen una ocupació estable durant tot l'any tinguin rendibilitats més baixes; i en el cas de Girona, moltes vegades no hi ha taxes d'ocupació altes ni estades llargues", concreta la vicepresidenta de l'ATA.

"No ho recomanem"

A Girona ciutat, entre els propietaris que han donat els seus HUT de baixa del registre hi ha aquells que han redirigit els pisos cap al lloguer habitual. Però també aquells altres que per curar-se en salut havien donat d'alta el seu pis com a HUT, tot i continuar vivint-hi, i que ara han decidit renunciar del tot a la llicència.

Des de l'ATA, però, demanen als propietaris que, en la mesura que puguin, no es donin de baixa del registre. Perquè en cas que s'activi una moratòria, serà molt difícil tornar a tenir llicència. I a més, quan vulguin tornar-se a inscriure els seus pisos com a HUT al registre, potser el preu que hauran de pagar serà més elevat.

L'associació explica que, si bé no amb la mateixa intensitat que a Girona, el descens de HUT arran de la pandèmia també s'estén a la demarcació. "Depèn també del tipus de municipi, i en funció de si reconvertir els pisos per a ús residencial és més complicat o no", concreta la vicepresidenta.

Sí que l'associació admet, de totes maneres, que hi ha ajuntaments que no li ho estan posant gens fàcil al sector. Perquè en plena crisi sanitària i econòmica, opten per apujar determinades taxes només per als HUT (com la d'escombraries).

"Hi ha casos en què se'n fa un gra massa", critica Esther Torrent. "A més, en un any que ha estat nefast per al turisme, perquè la pandèmia ha provocat davallades de facturació de més del 50%, creiem que això encara posa més pals a les rodes al sector", conclou la vicepresidenta de l'ATA.

