El PSC qualifica el 2020 «d'any perdut» i carrega contra el govern de Girona

El grup municipal del PSC de Girona qualifica el 2020 com un «any perdut» a la ciutat amb un equip de govern «aturat, dèbil i incapaç» per afrontar la crisi de la covid-19. «En cap cas, la pandèmia pot ser una excusa per a la inacció», va afirmar la portaveu socialista, Sílvia Paneque. Per al PSC, Girona «no es mereix aquesta situació» i per això, els socialistes exigeixen a JxCat i ERC que facin «un canvi de 180 graus» i alliberin recursos destinats a pal·liar la sotragada a sectors com el comerç, el turisme, la restauració o la cultura. «És inèdit en democràcia a la nostra ciutat que Girona no tingui ni pressupostos ni ordenances, que hi hagi més de cent projectes absolutament aturats i que el govern estigui inactiu», ha criticat Paneque.

Paneque va resumir la situació llançant preguntes a l'aire: «Què proposa el govern Madrenas a la ciutadania, en aquests moments?», «Què proposa, als comerciants, a les empreses que passen dificultats, al sector cultural, als restauradors i a les famílies que han quedat a l'atur?».

«I des del nostre punt de vista, a totes aquestes preguntes no hi ha resposta», va afirmar la portaveu del PSC. Els socialistes insten JxCat i ERC a fer «un gir de 180 graus» perquè «Girona no mereix aquesta situació». I en aquest sentit, reclamen unes ordenances que corregeixin la imposició fiscal a les famílies amb dificultats i uns pressupostos «que alliberin recursos destinats a comerç, restauració, turisme i sector cultural».

«Girona mereixeria que es destinessin els 2 MEUR de superàvit que tenim a ajudes directes a aquests sectors», va dir Paneque. «Girona mereixeria un govern amb empenta, capaç d'executar els 32 MEUR que hi ha aturats en romanents i d'afrontar transformacions urbanístiques com la del carrer Barcelona o la zona centre a la plaça Catalunya», hi va afegir.