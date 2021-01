La CUP destaca l'experiència municipal de la seva llista a Girona

La CUP va presentar ahir la llista electoral per la província de Girona a les eleccions al Parlament del pròxim 14 de febrer. L'actual alcalde de Celrà, Dani Cornellà, i l'advocada Montserrat Vinyets encapçalen la candidatura. La formació cupaire apunta que la llista, que ha estat ratificada per la militància, compta amb persones «d'arreu de les comarques gironines amb experiència en el municipalisme i implicades en múltiples lluites socials», segons indiquen en un comunicat.

Del cap de llista a la província, Dani Cornellà, la CUP destaca que és «una figura referencial en la defensa del territori, en el moviment independentista de base, i també per la seva experiència en la gestió municipal de Celrà». Sobre Vinyets, remarquen la seva trajectòria «en la lluita contra la repressió del moviment independentista» i també contra «la corrupció».

Els acompanyen, en tercera posició, Ignasi Sabater, alcalde de Verges i professor, seguit per l'actual diputada al Parlament, Natàlia Sánchez. En cinquè lloc es troba Non Casadevall, regidor de Sumem Banyoles i del consell comarcal del Pla de l'Estany. I tot seguit, a la llista, hi ha Anna Alcalà, activista en defensa de la sanitat pública i membre de l'entitat Sanitàries per la República.

A l'acte de presentació de la llista, que es va celebrar ahir a la zona del pavelló de Fontajau de Girona, Cornellà va defensar que «la república catalana és la meta» de la seva proposta política, amb l'objectiu de guanyar-la exercint el «dret a l'autodeterminació».