El Barri Vell impulsa la mediació per resoldre conflictes de convivència

Mediació en comptes de denúncies. Seria la síntesi de la nova via que impulsa l'Associació de Veïns i Veïnes del Barri Vell (AVVBV) de Girona perquè disminueixin els conflictes de convivència dins el barri i, en canvi, augmenti la cohesió entre tots aquells que hi conviuen. La idea original es va gestar l'any 2018, un moment en què aquests carrers emblemàtics de la ciutat s'omplien d'aglomeracions i rebien un alt grau de turisme. Sovint, això comportava tensions entre veïns, negocis i estrangers, i la majoria de problemes de convivència acabaven en denúncies.

Ara, aquella idea de mediació s'ha materialitzat a través dels pressupostos participats de l'Ajuntament de Girona, i ha resultat en un projecte pioner i innovador de mediació en l'àmbit del barri, útil en tres situacions diferents. Un projecte «viu» que s'ha reformulat per encabir-hi també el context de «nova realitat» sorgit arran de la pandèmia de covid-19.

El que fa innovador aquest projecte és el seu caràcter comunitari, ja que busca «fomentar que els agents que estan al barri» - tant residents habituals com negocis comercials, hostaleria i turistes - «ens acostumem més a parlar i no emprar la denúncia com a eina de diàleg», explica Begoña Pelegrín, membre de la junta de l'AVVBV. De fet, la iniciativa sorgeix dels mateixos veïns, que ho van aprovar en les votacions als pressupostos participats del 2019.

El maig del 2018 la nova junta de l'AVVBV va detectar que hi havia conflictivitat entre sectors, sobretot en «punts calents» on es concentraven moltes terrasses, com «la plaça del Pou Rodó o la del Bell-lloc», detalla Pelegrín. Uns llocs on «hi havia un problema important de convivència entre veïns i locals d'oci», diu. O, d'altra banda, els pisos turístics on se celebraven festes i no es respectava el descans dels veïns.

Pelegrín afirma que des de l'AVVBV van estar mirant «com es resolien» aquests problemes, i van veure que sovint acabava en «denúncies dels veïns i amb intervenció policial», però que «mai s'acabava d'arreglar la situació, ni les parts implicades parlaven entre elles».

«El boom del turisme va fer que els residents ens sentíssim, una mica, com l'excepció dins el barri» diu Pelegrín, que deixa clar que «no és un tema de turismofòbia, sinó de millorar la convivència». Per això, des de l'AVVBV volen que «pugui servir perquè parlem més, ens coneguem i fomentem la vida de barri».

Ara que el context ha canviat, des de l'AVVBV consideren que «si s'implementa el projecte i ve una altra crisi com la de la covid-19, els veïns poden estar més cohesionats i això pot comportar més solidaritat», diu Pelegrín. «Ara ens hem adonat de qui vivim al Barri Vell», que afegeix que «molta gent que viu sola ha tingut una sensació de soledat més gran perquè no hi havia una xarxa», observa.

Un equip de professionals encapçalat per l'advocada Paloma Lavandeira ha donat forma al projecte de mediació i el posarà en marxa. L'advocada destaca que, quan es parla de mediació, «potser ens centrem en la familiar o la intrajudicial», però l'àmbit veïnal «a part d'una experiència molt bona, també és d'utilitat per les persones». De fet, Lavandeira s'ha inspirat en una experiència prèvia de mediació en l'oci nocturn a Platja d'Aro, on van aconseguir reduir el nombre de denúncies en un 50%.

El projecte es materialitzarà a través de tres línies d'actuació. La primera consisteix a augmentar la participació dels veïns i la comunicació en àmbits concrets, com els pisos turístics; el petit comerç; el repartiment d'activitats culturals, lúdiques i esportives a la ciutat; o la dinamització d'usos d'espais públics.

La segona vessant del projecte té a veure amb l'anàlisi i la resolució de conflictes «supraindividuals». En aquest sentit, duran a terme una investigació prèvia per saber quins conflictes hi ha, i així poder dissenyar intervencions a mida. En tercer lloc, es posa a disposició dels veïns una bossa d'hores gratuïtes de mediació per ajudar a atenuar conflictes individuals relacionats amb la convivència. Per exemple, si hi ha tensions entre dos veïns d'un mateix bloc de pisos.

El projecte havia d'engegar a principis de 2020, però l'arribada de la pandèmia ha fet que la problemàtica al voltant del turisme hagi passat d'estar «viu» a estar «latent». Per això, Lavandeira explica que vol aprofitar aquest moment de «pausa» per conèixer bé «per què vam acabar amb tanta conflictivitat, i generar espais de comunicació perquè, quan es reobri, tot funcioni amb més cohesió».

Però la covid-19 també ha fet aflorar altres problemàtiques. «Ara mateix la nostra preocupació és que situacions de marginalitat en què es troben algunes persones residents del barri es puguin solucionar», apunta Pelegrín. Malgrat que aquests problemes «superen» l'àmbit d'actuació del projecte de mediació, aquest pot ajudar a «tenir més eines per treballar-ho des del primer moment».

Aquest projecte de mediació al Barri Vell també es concep com una prova pilot que, si dona resultats i la fórmula té èxit, es pugui ampliar a altres barris de la ciutat.

Ara que el projecte s'ha engegat, una de les primeres accions que faran serà la distribució d'enquestes a tota la comunitat veïnal per detectar els problemes que s'hi troben, i també donar a conèixer en què consisteix la mediació.