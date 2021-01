Cap de setmana de poques vendes a Girona quan falten dos dies per Reis

Aquest últim cap de setmana abans de reis, els comerciants de Girona han notat una davallada del volum de vendes habitual a causa del confinament comarcal imposat per frenar la pandèmia. «Els meus clients venen a comprar els dies de cada dia. Aprofitant que es poden desplaçar per treballar, s'escapen un moment», va dir Pilar Oliveras, propietària de la botiga de cosmètica natural Va de sabó del carrer Ballesteries. En aquesta línia, Oliveras posava les esperances d'augmentar les vendes entra avui i demà.

Mercè Ramírez de Cartagena, vicepresidenta de la unió de botiguers Girona Centre Eix Comercial, es mostrava positiva de com han anat les vendes en general: «Aquest any l'objectiu era salvar la campanya de Nadal per poder seguir oberts, no pas fer un gran negoci».

La també propietària de la joieria Ramírez de Cartagena, ubicada a la plaça de la Independència, creu que el propòsit s'ha assolit: «La campanya en general no ha anat malament. Les vendes són un èxit amb la que està caient». I és que, tot i les restriccions de mobilitat aplicades a causa de la pandèmia de la covid-19 durant aquest hivern, la majoria de comerciants de Girona coincideixen a dir que les vendes de la campanya de Nadal hauran estat comparables a les d'altres anys.

Això sí, la diferència és que els dies de més volum han estat imprevisibles. Ramírez de Cartagena va dir que, per exemple, a la joieria van treballar molt del 27 al 31 de desembre. «Com que la gent no podia sortir per Cap d'Any, crec que van aprofitar el dia per fer les compres», va explicar. La sensació general dels botiguers és que la gent ha avançat les compres, tant de Nadal com de Reis, per si s'intensificaven les mesures de mobilitat.

Ahir, tot i el confinament comarcal del Gironès, els carrers de la capital estaven plens de gent que passejava amb les bosses de les últimes compres de Reis. Els botiguers, però, coincidien a dir que el volum de vendes era «fluixet» i ho atribuïen al fet que la gent de les comarques veïnes no es pogués traslladar a la capital per fer les compres. «Aquest any tampoc hi ha franecsos», va dir Oliveras.

Les botigues que van acumular més cua a les entrades van ser les de joguines, com l'especialitzada en jocs de taula JugarXJugar Girona, ubicada al carrer Nou. Toni Viader és un dels tres socis de la cooperativa La Juganera, que engloba aquest establiment.

Viader va explicar que des de fa un temps, disposen també de botiga en línia, però que només ho veuen com «un complement, no com un substitut» perquè no venen massa. «Crec que la gent s'ha acostumat a comprar a través de les grans plataformes i pel comerç local és difícil competir-hi perquè disposem de menys recursos per invertir en el desenvolupament del web», va explicar Viader.

A més, creu que pel model de botiga que tenen, el portal en línia no és eficient: «Som els llibreters dels jocs, la nostra botiga es basa en l'assessorament segons què busqui el client. Això, fer-ho pel web és molt difícil».

Pel que fa a les preferències dels seus clients, el Catan, el Dixit o el Carcassone s'han mantingut com els jocs de taula més venuts a JugarXJugar Girona. Segons el propietari, els de construcció amb peces de fusta, també han tingut molt èxit. Com a novetat, Viader va explicar que «aquest any els escacs han volat». Un fet que va atribuir a la recent popularitat de la sèrie de Netflix, Gambito de Dama.

Els gironins Rafel Torrubia i Anna Cabrejas estaven ahir a la tarda a l'interior de la botiga de mitjons Soxshop del carrer Ballesteries. «Estem acabant de comprar algun detall, però ja tenim allò més gros», van dir. Aquest hivern, han comprat tots els regals pels fills i els nets a la ciutat. «Altres anys potser els compràvem més repartits entre Girona i ciutats com Barcelona o Platja d'Aro, perquè podíem voltar».

Al carrer Santa Clara, la Mònica Quintana aprofitava la tarda d'ahir per fer algunes compres mentre la seva parella feia les seves per separat. «Sempre les faig l'última setmana abans de Reis, soc bastant d'última hora», va confessar. La Bibiana Massegú passejava uns metres més avall, a prop del pont de pedra, amb la seva neboda Martina. «Les compres estan totes fetes, som previsors», va explicar. «Com que havíem tingut botiga a Girona, sempre intentem fer-les totes aquí».

La campanya de Nadal no ha estat tan exitosa per les botigues dels centres comercials. El gerent de l'Espai Gironès, Pau Jordà, es queixava ahir que les restriccions imposades per la Generalitat que els van obligar a romandre tancats fins al 14 de desembre van ser, segons el seu criteri, «una decisió arbitrària mentre a tota la resta de comerços del país, inclosos grans magatzems, se'ls permetia obrir».

Des que ha pogut reobrir, l'Espai Gironès ho fa amb el 30% d'aforament. «Els visitants venen pràcticament amb llista, compren i marxen ràpidament», va dir Jordà, assegurant que la reobertura ha permès demostrar que són espais segurs.