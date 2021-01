El gerent de l'Espai Gironès diu que el Govern vol «amagar la seva incompetència» darrere dels centres comercials

El gerent de l'Espai Gironès, Pau Jordà, assegura que no entenen ni comprenen les mesures decretades pel Govern aquest dilluns i diu que busquen "amagar la seva incompetència" darrere dels centres comercials. Jordà afirma que l'anunci els ha tornat a agafar per sorpresa i just a les portes de la campanya de rebaixes. En aquest sentit, reclama la dimissió de la consellera de Salut, Alba Vergés, i acusa l'executiu de "no fer la feina" i "passar la pilota al ciutadà". També critica que s'adopti la decisió de tancar els centres comercials i, en canvi, tinguin més de 100.000 vacunes "per posar".



Indignació al centre comercial Espai Gironès de Salt. Poques setmanes després de la seva reobertura, aquest dilluns el Govern ha anunciat que a partir del dia 7 hauran de tornar a baixar la persiana. "Una vegada més es culpa de la mala gestió d'un govern els centres comercials, als gimnasos i a altres sectors quan en realitat som els que estem fent millor les coses", diu Jordà.

En aquest sentit, assegura que el Govern està intentant "amagar" darrere dels centres comercials "la seva incompetència per fer les coses" i que, una vegada més, "ha de donar la culpa a algú.". "Ens consta d'entendre que amb 108.000 vacunes per posar, prenguin aquestes mesures", diu el responsable del centre comercial. En relació a això, afegeix que l'executiu no ha fet "la seva feina" i que "passa la pilota als ciutadans". Per tot plegat, demana la dimissió de la consellera Vergés. "Ja fa temps que hauria d'haver plegat", afegeix.

Jordà diu que l'anunci els ha enganxat desprevinguts i que el sector no n'estava al corrent. "Ho he sabut escoltant la ràdio", afirma. De moment, no tenen cap estimació del que els suposarà el tancament a les portes de la campanya de rebaixes però diu que "novament" li tocarà a la iniciativa privada "rascar-se la butxaca" per "salvar el que el Govern està desfent".

Critica també que s'hagin adoptat unes mesures al—legant que el país es troba en una situació greu però que, en canvi, "es pugui esperar tres dies a aplicar-les". Amb tot, diu que estaran al costat dels comerciants i que prendran les mesures que calgui pel que consideren una "manca de previsió, negligència i deixadesa per part del govern d'Aragonès i Vergés".

Canvi d'hàbits dels compradors gironins

Per altra banda, els comerciants de la ciutat de Girona esperen que les noves restriccions no afectin en excés la facturació. La vicepresidenta de l'Associació Girona Centre Eix Comercial, Mercè Ramírez de Cartagena, ha detallat que de moment han "mig salvat" la campanya de Nadal i confien en "mig salvar" les rebaixes amb les vendes d'entre setmana.

De fet, Ramírez de Cartagena ha assegurat que els compradors de Girona s'han acostumat a anar a les botigues entre setmana. "Venem més entre setmana que els caps de setmana", ha afegit la comerciant. Aquest canvi es deu al fet que molts dels compradors provenen "de fora de Girona" i com que abans de festes hi havia el confinament municipal durant els caps de setmana, aprofitaven entre setmana per baixar a comprar.

La vicepresidenta de l'associació de comerciants ha assegurat que les restriccions de mobilitat són les que més afecten a les vendes. "Si només poden venir els habitants de la ciutat, ens limita molt el mercat", ha detallat la vicepresidenta. Tot i així, Ramírez de Cartagena ha explicat que el sector entén que la situació sanitària ha empitjorat i cal implementar noves mesures. Tot i així, ha lamentat que aquestes mesures no vagin acompanyades d'ajudes proporcionades a les pèrdues que tindran.

Mercè Ramírez de Cartagena ha detallat que aquesta falta d'ajudes l'han patit "des del primer confinament". Per això la comerciant ha demanat a les administracions que destinin més diners a salvar el sector del comerç i també el de l'hostaleria.

Sobre la campanya de rebaixes, la vicepresidenta de l'Associació Girona Centre Eix Comercial creu que és precipitat fer un càlcul de les pèrdues que podrien tenir, ja que cal veure com reacciona el públic davant de les noves restriccions. Mentrestant, alguns dels comerços ja han penjat el cartell de rebaixes a l'aparador ja sigui "per què tenen molt d'estoc per vendre o per què ja s'ho veien a venir".

"Un despropòsit més"

Per la seva banda, el president de l'Associació Comerç Figueres, Frederic Carbó, lamenta el nou anunci i diu que es tracta d'un "despropòsit més". "He vist un míting on s'ha parlat més del mal dels altres que del nostre", assegura. En aquest sentit, afirma que "el nostre mal és que estem en una pandèmia i que no tenim gent que vacuni". "És un despropòsit que ara que tenim vacunes no tenim gent per posar-les", afegeix.

Carbó diu que els comerciants estaven esperant les rebaixes per treure el seu estoc i que la situació afectarà de ple també el sector de la restauració, que "ja ve d'on ve".