La comitiva dels Reis d'Orient fa arribar la màgia als barris de Girona

Dia atrafegat per a la comitiva dels Reis d'Orient a Girona. Des de les onze del matí, els patges han recorregut tots els barris de la ciutat on han fet accions "sorpresa" per fer arribar la màgia d'un dia tan assenyalat als infants tot i la pandèmia. Bastoners, cuiners, escaladors, acròbates, malabaristes de foc, xanquers i música, sobretot molta música.

El president de la Confraria de Jesús Crucificat-Manaies de Girona, Xavier Serra, ha explicat que, després de parlar-ho amb els tres reis, han decidit fer accions "molt curtes i molt intenses" que els nens i nenes gironins s'aniran trobant pels carrers de la ciutat.

L'arribada de Ses Majestats es retransmetrà a les 8 del vespre per TV Girona i un castell de focs marcarà l'hora d'anar a dormir.

"La pandèmia ha obligat a repensar la tradicional cavalcada de Reis i els Manaies i el govern de Girona vam escoltar les demandes de Ses Majestats per poder fer una proposta clara perquè la màgia arribi per primer cop a tos els barris de la ciutat", ha explicat el vicealcalde i regidor de Cultura de Girona, Quim Ayats. Tots els infants gironins han tingut l'oportunitat d'entregar les cartes a la quinzena de bústies reials repartides per la ciutat i aquest dimarts la comitiva ha tingut un dia molt atrafegat.

A partir de les onze del matí, han sortit diversos grups de patges reials amb acròbates, bastoners, cuiners, escaladors, malabaristes de foc o xanquers que han anat recorrent els barris de Girona fent accions "sorpresa" per dur la màgia al més petits que se'ls han pogut anar trobant ben a prop de casa.

Els bastoners del rei Baltasar han engegat la jornada davant l'hospital Trueta. Serra ha explicat que "no podia ser d'una altra manera", per agrair als sanitaris "la feina que han fet i que faran" per combatre la pandèmia. "Visca els Tres Reis, Visca els sanitaris!", han clamat els bastoners.

El president de la Confraria de Jesús Crucificat-Manaies de Girona ha explicat que, d'acord amb els Reis d'Orient, han decidit fer accions "compatibles amb la situació sanitària": "Són actuacions sorpresa, no avisades abans, molt intenses i molt curtes. En el moment en què es detecta una mínima aglomeració, els patges continuen el seu camí fins a un altre barri de la ciutat".

L'arribada dels Tres Reis d'Orient es retransmetrà per TV Girona a les vuit del vespre. A través de la pantalla, els veïns podran veure els Reis, que treballaran acompanyats de música, balls i danses per poder dur alegria a totes les llars. Aquest any, el Campament Reial s'ha situat als afores de la ciutat en una ubicació secreta i, per tant, no serà obert al públic ni s'hi podrà accedir, de manera que només se'n podran veure imatges a través de la televisió.

Un cop fet la rebuda del reis, Ses Majestats animen els infants a sortir a balcons, finestres i terrasses de casa per cantar la cançó i lluir els fanalets que han de mostrar el camí al reis.

Seguidament, com a colofó final, hi hauran castells de focs artificials que donaran el tret de sortida a la nit i assenyalaran als més menuts que ja és hora d'anar a dormir per deixar treballar els Reis d'Orient. Els focs es llançaran des de diferents barris perquè la màgia pugui arribar a tants racons de la ciutat com sigui possible.

A petició dels Reis, la Confraria dels Manaies de Girona i l'Ajuntament de Girona demanen responsabilitat a la ciutadania, que la gent no surti del seu barri, s'evitin aglomeracions, es mantinguin les distàncies entre les persones que no siguin del mateix grup de convivència i es faci ús en tot moment de la mascareta. "L'esforç dels Manaies per fer la rebuda dels Reis aquest any ha estat extraordinari, és responsabilitat de tots i totes que les festes siguin segures i, sobretot, màgiques", ha conclòs Ayats.