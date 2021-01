Girona s'omplirà de màgia amb més de 200 accions sorpresa per rebre els Reis

La ciutat de Girona ho té tot a punt per rebre avui Ses Majestats els Reis d'Orient. Per la situació epidemiològica actual, aquest any, el campament reial s'ha situat als afores de la ciutat en una ubicació secreta i, per tant, no serà obert al públic ni s'hi podrà accedir.

En canvi, al llarg del dia, entre les 11 h i les 19 h, es duran a terme més de 200 accions sorpresa itinerants i de petit format que s'estendran arreu de la ciutat. En grups reduïts, diverses comitives reials acompanyades de música i provinents del campament reial s'endinsaran a tots els barris per fer feliços els més menuts, i per comprovar si tothom té el seu fanalet llest i si se sap la cançó dels Tres Reis.

A les 20 h, es retransmetrà l'arribada dels Tres Reis per TV Girona, des d'on la ciutadania podrà veure els Reis, acompanyats de música, balls i danses per poder dur alegria a totes les llars.

El moment d'afinar la veu serà cap a les 20.45 h, en què tothom haurà de sortir als balcons, finestres i terrasses per cantar la cançó dels Tres Reis, que també s'emetrà per TV Girona, i per lluir els fanalets que mostrin el camí a Ses Majestats. Finalment s'activaran castells de focs artificials des de diferents punts de la ciutat.

A petició dels Reis, la Confraria dels Manaies de Girona i l'Ajuntament de Girona demanen responsabilitat a la ciutadania, que la gent no surti del seu barri, s'evitin les aglomeracions, es mantinguin les distàncies i s'utilitzi mascareta en tot moment.

A Salt, Ses Majestats continuaran instal·lats al campament de les Naus Guixeres de la Coma Cros que està en marxa des d'ahir. Allà, els Tres Reis hi estan rebent totes aquelles famílies que s'hagin inscrit prèviament per fer la visita, un requeriment que s'ha establert per limitar l'aforament i evitar l'expansió del coronavirus. Els infants podran fer entrega de la seva carta a Ses Majestats. En aquest cas, també és obligatori l'ús de mascareta.