Més de 2 multes al dia al semàfor del carrer Barcelona i Emili Grahit

Les càmeres que controlen la cruïlla dels carrers Barcelona i Emili Grahit de Girona han caçat més de dos conductors al dia de mitjana que se saltaven els semàfors. En total, entre gener i mitjans de desembre s'han interposat 720 denúncies. La majoria, per passar en vermell els semàfors del carrer Barcelona. A cada conductor a qui enxampen les càmeres li arriba una multa de 200 euros a casa i perd 4 punts del carnet.

Al llarg del 2020, però, hi ha hagut una davallada acusada de les sancions respecte a l'any anterior. En concret, del 40%. I la causa no és cap altra que la pandèmia: perquè el confinament i les restriccions per la covid-19 han reduït dràsticament la mobilitat. I menys cotxes a la carretera també vol dir menys denúncies.

Les càmeres que controlen la cruïlla Barcelona-Emili Grahit van instal·lar-se el març del 2014. I ben aviat, es van convertir en el flagell de molts conductors que se saltaven els semàfors. Aquell primer any ja es van interposar 4.752 sancions; i això, tenint en compte que la xifra feia referència a nou mesos, perquè el sistema de denúncies va activar-se plenament a l'abril.

La xifra més elevada de sancions que fins ara s'han interposat en un any, però, correspon al 2015. Aleshores, les càmeres van caçar 7.153 conductors passant en vermell algun dels quatre semàfors que hi ha a la cruïlla. És a dir, una mitjana de 19,5 denúncies cada dia.

A partir d'aquí, el nombre de sancions va començar a anar de baixa, si bé algun any la xifra va experimentar repunts. El 2016, les càmeres van registrar 4.754 infraccions; l'any 2017, 2.386, i el 2018, 2.773. Va ser el 2019, però, quan les denúncies van arribar a caure més del 50%. Aquell any, se'n van interposar 1.252, cosa que suposava una mitjana de 3,43 al dia.

I el 2020 ha estat un any atípic. L'estat d'alarma pel coronavirus, el confinament domiciliari de la primavera i les posteriors restriccions de mobilitat han comportat que, en global, la xifra de denúncies a la cruïlla Barcelona-Emili Grahit hagi anat encara més a la baixa. En concret, el descens ha estat d'un 40%. Perquè entre gener i mitjans de desembre –les dades facilitades arriben fins al dia 17- les càmeres van caçar 720 conductors saltant-se els semàfors. Si es descompten els mesos de confinament estricte, fins que va començar la fase 1 de la desescalada (entre mitjans de març i mitjans de maig) això suposa que, de mitjana, cada dia s'han interposat 2,48 denúncies en aquesta cruïlla de Girona.

De les 720 sancions, la gran majoria van ser a conductors que van passar en vermell algun dels semàfors del carrer Barcelona (610). Per la banda del carrer Emili Grahit, les càmeres van caçar 110 infractors.

D'ençà que van entrar en funcionament les càmeres que controlen la cruïlla i fins a finals del 2020, el sistema ja ha interposat 23.790 denúncies. Cadascuna porta aparellada una multa de 200 euros i la pèrdua de 4 punts del carnet de conduir.