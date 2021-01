El Trueta serà el punt central de la Marató per donar sang a Girona

L'hospital Josep Trueta serà el punt central de la vuitena edició de la Marató de Donants de Sang a Girona, que tindrà lloc del 8 al 15 de gener arreu del territori català. La campanya, organitzada pel Banc de Sang i Teixits, vol aconseguir que més de 10.000 persones donin sang entre aquells dies i arribar als nivells òptims de reserves després de les festes de Nadal, quan solen caure un 25%.

El president del Banc de Sang, Francesc Gòdia, va presentar la iniciativa ahir en format telemàtic, acompanyat de l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau; l'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo; l'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà; i el testimoni i donant Jordi Cervera. Els compareixents van destacar que enguany el repte és «encara més important», ja que la pandèmia ha generat una alta necessitat de sang als hospitals, que també necessiten alguns malalts de covid-19.

A Girona, la donació a l'hospital Josep Trueta es podrà fer cada dia entre el 8 i el 15 de gener (excepte diumenge), de 9 a 20 h, de forma ininterrompuda, i el dissabte, de 9 a 14 h i de 15 a 20 h. També es podrà donar sang de forma extraordinària el dia 8 de gener al matí, al Saló de Descans del Teatre Municipal de la ciutat.

Madrenas va destacar la feina de les organitzacions que treballen tot l'any per fer possibles les donacions de sang, i va fer una crida perquè, qui pugui, doni sang. «Aquest any han canviat moltes coses però, per sort, aquesta marató segueix igual. La pandèmia ens ha posat a prova com a societat, i alhora ha evidenciat la solidaritat i generositat d'aquest país. Per això animo tothom a participar-hi i a normalitzar les donacions de sang, perquè donar sang és donar vida, i salva moltíssimes persones», va destacar.

La Marató 2021 es farà sota el lema «Donar sang és una altra pel·lícula», i estarà ambientada en el cinema. Les persones donants podran reservar hora al web com si reservessin una butaca al cinema, podran explicar les seves històries de pel·lícula, i rebran una subscripció gratuïta de Filmin i una bossa de crispetes a les sales de donació, on seran rebudes amb una catifa vermella. Al web també es podran veure diversos tràilers amb històries de la donació protagonitzades per donants i receptors.

La Marató és considerada com la campanya de donació de sang més gran de l'any, i rep el suport de la Federació Catalana de Donants de Sang i la Creu Roja.