La Loteria Merche de Girona reparteix 2 milions del primer premi del Nen

La Loteria Merche de Girona ha repartit 2 milions del primer premi del sorteig del Nen. N'han venut cinc dècims per finestreta i cinc més a través d'una aplicació d'Internet. En total, deu premiats que rebran 200.000 euros per dècim.

«Fa quasi 50 anys que estem a Girona i fer el primer número del Nen és espectacular», han manifestat emocionats els administradors, els germans Andrés i Carlos Voz, a qui els va traspassar el negoci la seva mare, la Merche, l'any 2008. En saber la notícia, han explicat que ella també «està molt emocionada. No ha pogut venir, però també seria aquí».

«És la primera vegada que donem el primer premi del Nen», expliquen els germans Voz. «Havíem fet premis de Nadal, primitives, Euromillones, però el primer premi d'un sorteig tan emblemàtic i tan important com és el Nen, no l'haviem fet mai», afirmen.

Els administradors encara no saben on han anat a parar els premis, ja que ningú els ha trucat. De fet, diuen que els premiats «potser ni ho saben». «Avui és un dia de festa, de Reis, i els Reis han vingut amb el primer premi. Aquests són els Reis grans, potser hi ha gent que no ho sap, quan miri la cartera i el diari demà, hauran de mirar-ho dues vegades per creure-s'ho».