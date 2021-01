Girona autoritza la sectorització del carrer Castanyer del barri de Font de la Pólvora, per evitar més talls de llum

L'Ajuntament de Girona ha donat el permís perquè Endesa continuï amb la sectorització del carrer Castanyer al barri de Font de la Pólvora. El consistori preveu que les obres s'engeguin durant aquest gener. Els treballs han de servir per incorporar elements de monitorització dels consums de la zona. D'aquesta manera, es pretén saber el consum real i, per tant, també de les connexions fraudulentes, que són les responsables que salti constantment la llum al barri. Amb tot, l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, es reunirà amb els veïns del barri de Font de la Pólvora afectats pels "constants" talls de llum que pateixen. Tot plegat després de la protesta que han dut a terme aquest divendres i que ha acabat amb crits contra la batllessa.

A més, el consistori encarregarà una auditoria externa per avaluar l'estat de la xarxa elèctrica a la Font de la Pólvora. L'objectiu de l'Ajuntament és tenir una radiografia actual de les línies per saber si cal fer-hi millores. També es manté obert el procés de regularització per als veïns i veïnes del barri, de manera que les persones que no estiguin donades d'alta a la companyia o no tinguin comptador es puguin beneficiar d'aquest programa d'ajudes. Cal destacar, però, que des de l'estiu, cap ciutadà o ciutadana del barri s'ha acollit a aquesta possibilitat.

En un comunicat, l'equip de govern assegura que la prioritat "és treballar per garantir el subministrament a aquelles persones en situació de vulnerabilitat afectades pels talls de llum". En aquest sentit, el consistori assegura que els ha proporcionat estufes de gas i llanternes per poder pal·liar la situació.

Recorda també s'han repetit diversos operatius policials al llarg del darrer any per detectar les connexions fraudulentes, que es mantindran en el futur. En tot cas, s'intensificaran els contactes amb l'associació de veïns i el barri per explicar bé a la ciutadania totes aquestes accions, tenint en compte que les comunicacions ja són diàries i constants entre les dues parts.

Els veïns critiquen que els talls són constants i de fet, la Font de la Pólvora és un dels tres barris catalans que avui ha denunciat "maltractament" per part d'Endesa. La companyia, però, assegura que la xarxa està en bon estat, diu que aquest 2020 s'han arribat a fer més de 1.300 inspeccions al barri i que els talls es deuen a connexions irregulars.