Girona multa deu propietaris de gossos amb uns 30.000 euros

L'Ajuntament de Girona ha sancionat deu propietaris de gossos per incomplir l'ordenança municipal de control i tinença d'animals i de la llei catalana superior. Els imports de les sancions van des de 3.600 euros la més alta fins a 2.400 euros la més baixa. La suma global de les deu sancions s'enfila fins a uns 30.000 euros.

Es tracta de sancions tipificades com a «molt greus» per no disposar de llicència per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos. La diferència en els imports ve donat perquè en alguns casos s'hi suma el fet que no tenen xipats o censats els animals, o bé no portaven morrió o cadena, tal com indica la normativa, segons han indicat fonts del consistori.

Els expedients sancionadors es van aprovar a la Junta de Govern Local del 18 de desembre. La Junta és l'organ competent per aprovar aquesta tipologia d'infraccions.

Fa dos mesos, la Junta ja va imposar set sancions més a altres set propietaris de gossos potencialment perillosos amb unes quantitats similars. Aleshores, les multes sumaven 19.700 euros. Hi havia sancions a veïns residents a diferents barris de la ciutat: a Can Gibert del Pla, Santa Eugènia de Ter, Sant Pau, Sant Narcís, Taialà i el Mercadal.

El regidor de Sostenibilitat i Medi Ambient de Girona, Martí Terés, va indicar en aquell moment que les sancions es mouen en uns paràmetres marcats per la llei i que a l'hora d'imposar les sancions s'han de tenir en compte una sèrie de criteris a l'hora de graduar la quantia de les multes. Entre aquests condicionats s'hi troba «la transcendència social i el perjudici causat per la infracció comesa» o també «la reiteració o la reincidència en la comissió d'infraccions».

El representant municipal també va recordar que als propietaris de gossos potencialment perillosos «se'ls exigeix més responsabilitat, ja que malauradament els seus animals poden suposar un risc per als altres ciutadans i animals de companyia».

Terés va exposar que «així ho acrediten els veterinaris i experts en etologia, i va quedar recollit en la llei catalana sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos».

Finalment, el regidor de Medi Ambient va assenyalar que «és necessari mantenir un seguiment del tema per evitar riscos i per evitar que hi puguin haver actituds de relaxament entre els propietaris de gossos potencialment perillosos».