Un col·lectiu d'estudiants de la UdG carrega contra les «avaluacions presencials» en plena «tercera onada»

Un col·lectiu d'estudiants de la Universitat de Girona (UdG) ha carregat aquest dissabte contra "les avaluacions presencials" en plena "tercera onada". Així ho ha expressat a través d'un comunicat, considerant que les "condicions" de les aules són "insuficients". Exposen que la resolució del Rectorat del centre s'adreça al problema d'una forma "injusta", així que insten al centre a "anul·lar la presencialitat" per no posar en risc la salut dels "estudiants, les seves famílies, així com el personal docent". A més, consideren que s'haurien d'aplicar mesures "addicionals" a la universitat que vagin més enllà de "restringir l'ús de la biblioteca i els seus recursos".

Al comunicat sostenen que "si les aules fossin segures", no s'hauria passat del règim presencial al semipresencial. A més, recorden que gran part de l'alumnat s'haurà de desplaçar a Girona, ja que prové de diferents municipis, malgrat "el confinament perimetral decretat pel Govern com a mesura d'urgència".

Per això, en cas de mantenir la presencialitat de les proves, demanen que hi hagi més espais disponibles i que aquests s'equipin amb purificadors d'aire amb filtres. També subratllen la importància que les aules no estiguin massificades. Tot i això, asseguren que les peticions s'haurien d'haver gestionat amb més antelació "si hi hagués hagut una voluntat real per prevenir la situació".

Per això, el document exigeix una "rectificació immediata" per poder fer els exàmens en un format telemàtic. També que les aules informàtiques i els espais de les biblioteques equipats amb ordinadors s'obrin a disposició d'aquells estudiants que ho necessitin. "La carència de mitjans materials, bona connexió a internet o un espai d'estudi a casa ha de ser justificació suficient per poder-hi accedir i per poder efectuar l'avaluació degudament", assenyalen.