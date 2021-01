Girona trenca el contracte amb l'empresa del radar rotatiu

Nou episodi del radar rotatiu de Girona. Instal·lat el novembre de l'any 2017, pràcticament no s'ha fet servir mai. Temut per alguns conductors pel seu efecte sorpresa i batejat com a «ruleta russa», el sistema té tres caixes i un sol aparell lector de matrícules que havia d'anar canviant de caixa, sense avisar, per enxampar els vehicles que circulaven amb excés de velocitat pel pont de Fontajau, per la carretera Barcelona (a prop del Corte Inglés), i per l'avinguda Lluís Pericot (a prop del pavelló de Palau- sacosta).

L'empresa que va guanyar el concurs públic per implantar tota la instal·lació de les caixes així com subministrar la càmera lectora i l'Ajuntament estan embrancats en un llarg litigi i ara el consistori ha decidit rescindir el contracte. A més a més, el govern gironí estudia tirar endavant una demanda per danys i perjudicis, ja que considera que per culpa de l'adjudicatària no ha pogut utilitzar l'aparell amb les condicions que havia plantejat en obrir el concurs públic.

La Junta de Govern Local celebrada aquest divendres va aprovar l'extinció del contracte amb l'empresa Indra Sistemas SA i donar-li un termini de deu dies per si vol recórrer la decisió. Fins que tot el procés no acabi del tot, no es decidirà com es posa en funcionament el sistema automàtic. Poden passar molts mesos. Tot i això, el control de velocitat es podria fer, si es volgués, manualment. El conflicte gira entorn del tipus de càmera lectora del radar i si l'adjudicatària havia de subministrar un aparell que llegís les matrícules dels infractors i enviés les imatges automàticament. L'empresa considerava que al plec de clàusules de la licitació no quedava especificat i que, per tant, no havia de subministrar aquest mecanisme automàtic. Per això, va posar-hi una càmera que sí que captava el vehicle que passava massa ràpid i disparava la foto però que no llegia la matrícula automàticament i no traspassava la informació. Per tant, quan la càmera feia fotos no es generava una sanció automàticament. L'Ajuntament però, sempre ha entès que al contracte ja quedava clar que l'aparell que s'havia de subministrar havia de ser automàtic.

Degut a la manca d'acord, el cas es va traslladar a la Comissió Jurídica Assessora. A principis de l'any passat, aquest alt organisme consultiu de la Generalitat va resoldre a favor del consistori gironí amb un dictamen on exposava que la lectura automàtica de matrícules i la posterior tramesa a l'Ajuntament «és una característica del cinemòmetre a subministrar per la contractista sense que això constitueixi un supòsit de modificació del contracte». Tot i les peticions reiterades per tal que Indra hi col·loqués l'aparell adequat, no ho va fer ni ho ha fet. Ni tan sols ha respost, segons ha explicat la regidora de Mobilitat, Marta Sureda. Per aquest motiu, s'ha decidit rescindir el contracte.

Encara que el radar no tingui lectura automàtica, la regidora deixa clar que això no vol dir que els conductors puguin passar a tota velocitat pels punts on hi ha la caixa, confiats perquè no funcionen.

La representant municipal recorda que la policia pot fer controls de velocitat amb un aparell mòbil en qualsevol punt de la ciutat i que encara que les lectures no siguin automàtiques, podria decidir-se fer-se de manera manual durant un temps. Això voldria dir, per exemple, que una persona ?normalment un policia? aniria rebent les fotos de les infraccions, anotaria les matrícules i les vincularia de tal manera que acabessin arribant a l'infractor. De fet, durant un mes això va ser així, tot i que suposa una gran despesa de temps i personal, admet Sureda. Aquell cop, el juny del 2018, es van posar 261 sancions. La càmera estava situada al pont de Fontajau.