Veïns de Font de la Pólvora tornen a protestar pels talls de llum

Els veïns del barri gironí de Font de la Pólvora estan «cansats» de protestar pels talls de llum «diaris» que pateixen. Ahir, en una nova concentració davant l'ajuntament, van reclamar un «subministrament digne» i que «ens donin la llum que paguem». «Demanem justícia per al nostre barri. És un barri més de Girona», va dir Pamela Heredia, representant dels veïns del barri. Heredia va destacar que el 31 de desembre van estar 16 hores i mitja sense llum, i que des del consistori «no ens creien».

En el manifest, els veïns apuntaven que els talls de subministrament causen situacions «molt greus» com no poder obrir la calefacció, no tenir aigua calenta, o tenir problemes amb els equips mèdics que necessiten alguns veïns. Heredia va demanar a l'alcaldessa, Marta Madrenas, que «allargui la mà al barri», que segons la representant està «desatès», i afegia que des de l'Associació de Veïns volen col·laborar per millorar-lo. Però Heredia sostenia que el problema «més greu» són els talls de llum i que «emocionalment és molt dur». Uns talls que pateixen des de fa 7 anys, i que s'han agreujat. I carregaven contra el pla de sectorització, que afirmen que «no funciona». Per tot plegat, reclamen a l'Ajuntament que posi solució a la situació, ja que diuen que la companyia elèctrica «no ens fa cas». La concentració va comptar amb regidors dels grups municipals de Guanyem i del PSC.

L'Ajuntament va confirmar la rebuda del manifest i va dir que ahir mateix es va concertar una reunió entre l'alcaldessa, els regidors responsables i representants de l'associació de veïns.

Per combatre els talls de llum, el consistori ha donat el permís perquè Endesa continuï la sectorització del carrer Castanyer al barri i seguir així amb el programa, que busca garantir el subministrament del veïnat i combatre el frau elèctric. Es preveu que les obres s'iniciïn aquest mes. A més, incorporaran elements per monitoritzar els consums de la zona, que «facilitaran el control del consum real i, per tant, també de les connexions fraudulentes», afirmen.

La sectorització va començar al carrer Mimosa i dos blocs de la plaça Llimoner, on els resultats van ser «satisfactoris». Fa poc es van acabar els treballs al carrer Avellaner, i un cop es faci el carrer Castanyer, quedarà pendent el carrer Roura. L'objectiu és que quan hi ha una sobrecàrrega en un bloc, «normalment provocat per instal·lacions fraudulentes», el tall afecti només aquell bloc i no la resta del carrer.

L'Ajuntament encarregarà una auditoria externa per «conèixer amb detall l'estat de la xarxa elèctrica» al barri, i disposar de dades pròpies a més dels informes bianuals de la Generalitat. En funció dels resultats, que esperen tenir d'aquí a poques setmanes, «es prendran les mesures pertinents en cas de ser necessari o si es demostrés que Endesa no té la xarxa elèctrica en condicions». En tot cas, la seva «prioritat» és garantir la llum a «aquelles persones en situació de vulnerabilitat afectades pels talls», a qui «ha proporcionat estufes de gas i llanternes». A més, assenyala que s'han fet «diversos operatius policials» l'últim any «per detectar les connexions fraudulentes, que es mantindran en el futur». I també recorda que tenen diverses ajudes en marxa contra la pobresa energètica a tota la ciutat.

Endesa defensa que la xarxa elèctrica a Font de la Pólvora està «en bon estat i dimensionada per cobrir la demanda dels clients». Els últims dos mesos, han constatat que «el 100% de les interrupcions de subministrament produïdes en zones concretes dins d'aquests barris han estat causades per sobrecàrregues a la xarxa com a conseqüència de connexions irregulars i no per avaries».