Gironins passejant les bosses d'escombraries per la ciutat

TRÀFIC DE DEIXALLES. Els contenidors «normals» més propers a l'àmbit dels contenidors intel·ligents apareixen desbordats cada vespre. Passa, per exemple, als carrers del Carme i d'Emili Grahit. Es veu gent fent excursions carregats amb deixalles des de la zona «afectada» o «beneficiada» cap a aquests punts. En ocasions els de la seva zona no funcionen correctament. O eviten maldecaps d'haver de fer les coses bé.

Un veí del carrer del Carme de Girona observa des de la finestra com alguns vianants procedents del carrer de la Rutlla travessen l'Onyar per la passera del carrer Bisbe Lorenzana amb bosses d'escombraries a la mà. Ara que estem mig clausurats a casa té temps per mirar què passa al carrer. Ara un ocell, ara un cotxe que pita neguitós, ara un vianant amb una bossa plena de deixalles. O amb dues bosses. On va? Ara les escombraries es passegen. Com un si fossin un gosset. Però en lloc d'orinar, les bosses acaben en un contenidor o a terra. I el vianant se'n torna, xiulant, pel pont que havia fet servir per creuar el riu. I anar sumant. I acumulant bosses de gent que no és del veïnat.

Són veïns de l'Eixample que no utilitzen els contenidors intel·ligents que l'Ajuntament ha posat recentment en una part de l'Eixample i del Mercadal. «Aquest tràfic d'escombraries és diari», lamenta el veí observador. No vol dir el seu nom: «És que la puc acabar dient molt grossa. Cremaria els contenidors».

Els contenidors intel·ligents han estat portant problemes des que es va instal·lar el sistema en 27 àrees per uns 3.550 habitatges. Si tot anés bé, un veí de la zona «afectada» o «beneficiada» (segons es vulgui llegir) tindria una targeta per obrir els recipients en una determinada hora i ha d'abocar-hi una fracció concreta segons el dia que sigui. Cada bossa té una enganxina que identifica cada veí. Si tot va bé. Però si va malament, no tens targeta, el lector no funciona o per algun altre motiu, pots acabar utilitzant els contenidors normals que hi ha més a prop. I sembla que, per ara, és l'opció d'alguns. De fet, hi ha aproximadament un terç de residents de l'àmbit que no tenia ni les targetes per obrir els contenidorsamb tot el sistema ja en marxa. L'Ajuntament va implantar-ho molt de cop. Segurament massa.

Els contenidors limítrofs a l'àrea dels intel·ligents són els que absorbeixen la problemàtica. Passa en carrers com el del Carme, Francesc Ciurana o Emili Grahit. Tenen els contenidors «normals» i estan absorvint moltes més deixalles que fa unes setmanes. L'Ajuntament diu que ho ha detectat i que ha reforçat el servei de recollida en aquestes zones.

Després de l'amenaça del veí «piròman», toca fer una volta per observar què s'hi cou. Al carrer Emili Grahit, l'acumulació de brossa (suposadament originada en part per veïns de l'ambit dels contenidors intel·ligents) fa pràcticament venir nàusees a una noia que intenta deixar un grapat d'envasos posant els peus entre restes de residus que hi ha per terra. És difícil arribar al recipient i marxa deixant-ho al paviment. Al costat dels contenidors, però a terra. Hauria d'anar a un altre punt de recollida però qui sap com està i d'on ve. O qui sap si hauria de fer-ho en un contenidor intel·ligent i no ha pogut o no ha volgut. Pel carrer Joan Maragall, quasi topo amb un senyor que surt de casa amb la bossa d'escombraries a la mà. Em paro i el segueixo des de la distància, amb la vista. Travessa decidit el carrer de la Creu en direcció a Emili Grahit sense fer cap intent d'aturar-se a l'àrea dels intel·ligents.

Al mateix carrer Joan Maragall un home va tot decidit a uns contenidors que hi ha a la cruïlla amb el carrer Sant Joan Baptista la Salle. Tot cofoi passa la targeta al punt de lectura del contenidor intel·ligent. Però el recipient no obre. Ho fa tot saludant un conegut que el reconeix de lluny. I crida: «Hauré d'anar a un altre» i marxa en direcció al carrer Francesc Ciurana.

Encara al carrer Joan Maragall, a l'altura de la Generalitat, una parella té una ampolla d'aigua buida. Llegeix què es pot llençar en un contenidor -intel·ligent-. «Plàstic, sí», diu la noia. Amb el peu, prem la palanca per obrir el contenidor, però no hi ha manera. Dos o tres cops. Un excomandament dels Bombers que és a la zona els acaba explicant que aquells recipients són diferents dels normals i que només els poden obrir els veïns amb una targeta especial. Aquesta àrea havia estat una zona amb contenidors soterrats, per embellir tot l'àmbit amb l'antic Santa Caterina i una resta de muralla, ara al descobert.

Ja em dono per convençut. Cal més temps, molta pedagogia i cal que els contenidors intel·ligents ho siguin. Des de l'Ajuntament admeten alguns errors en el funcionament (es bloqueja si s'intenta aixecar la tapa abans de passar la targeta o perquè periòdicament fa un «reset», entre altres disfuncions) i afirmen que estan treballant per «millorar» tot el sistema però que estan «satisfets» per la implantació del nou sistema i per la necessitat que els gironins canviïn els hàbits a l'hora de reciclar.

Ja en tinc prou. Però al carrer Migdia, a tocar de l'entrada del col·legi La Salle, hi ha un contenidor intel·ligent amb la tapa oberta. Pots llançar-hi el que vulguis, encara que toqui posar-hi una fracció concreta, segons el calendari. Pots deixar-hi plàstic, vidre o si et ve de gust i runa, un xiclet o qualsevol altre residu. Pots ser veí de la zona «afectada» o «beneficiada», o no. No està tancat i per tant, no cal tenir targeta ni fer-la servir. Que el veí «piròman» no ho vegi, que el recipient corre perill.