La UdG permetrà fer exàmens telemàtics a qui convisqui amb persones vulnerables

La Universitat de Girona va confirmar ahir l'ampliació de les causes perquè els estudiants puguin optar per una avaluació no presencial que, després d'una resolució del rectorat, passa a ampliar-se a qui «convisqui amb persones en situació de vulnerabilitat» que, si ho demanen, no hauran de fer els exàmens de manera presencial com ja passava fins ara amb els alumnes que ells mateixos eren vulnerables per temes de salut. Un canvi que va ser «ben valorat» pel Consell d'Estudiants de la UdG, que va demanar que les mesures arribin a la totalitats dels estudiants de la universitat gironina. De la mateixa manera, el Consell d'Estudiants vol que des del rectorat es marquin directrius per assegurar «l'equitat entre els estudiants que demanin una avaluació no presencial i els que facin els exàmens de manera presencial».

En la resolució d'ahir al matí, el rectorat de la Universitat de Girona va obrir la porta a «l'adaptació de l'activitat acadèmica presencial prevista» tant pel que fa a les «pràctiques» com a «l'avaluació». Una possibilitat, però, que no es generalitza a tots els estudiants de la UdG, sinó només als que «per trobar-se en una situació de vulnerabilitat -ell mateix i/o el seu entorn social o familiar- no puguin seguir l'activitat acadèmica presencial prevista». Aquesta condició s'haurà d'acreditar a través d'un formulari d'autoresponsabilitat i «tindrà efectes, si s'escau, a partir de la data de comunicació per part de la persona afectada i fins que l'índex de risc de rebrot no baixi del llindar de 300 a la regió sanitària» (ahir estava a 635 despres d'haver pujat 200 punts en quinze dies).

«Valorem el fet que la UdG hagi estat la primera universitat catalana a ampliar l'exempció de fer els exàmens presencials a les persones que convisquin amb col·lectiu vulnerables, com de fet ja hauria d'haver estat des del primer dia, però creiem que es pot anar més enllà i estendre aquesta possibilitat a tothom que ho demani», explicava ahir el coordinador del Consell d'Estudiants de la UdG, Edi López, que va confirmar que al vespre es tornarien a reunir amb membres del rectorat per demanar que, efectivament, s'anés més enllà en les mesures.

Entre altres punts, el Consell d'Estudiants vol que sigui independent optar per una avaluació no presencial a anar a fer les pràctiques. «Passar al format telemàtic en una prova teòrica no implica perdre qualitat en l'aprenentatge, però perdre la presencialitat en les pràctiques sí».