Deu acusats d'integrar un grup criminal que va provocar una onada d'assalts violents a Bescanó, a judici

L'Audiència de Girona ha començat a jutjar aquest dilluns deu acusats d'integrar una banda que, entre el juliol i l'octubre del 2017, va provocar una onada d'assalts violents al terme municipal de Bescanó.

Els processats s'enfronten a penes de fins a 57 anys i mig de presó per quatre robatoris amb violència i intimidació en casa habitada amb ús d'arma de foc, delictes de detenció il·legal i de pertinença a grup criminal.

Segons la fiscalia, un cobrador del frac i un veí de la població que tenia deutes van orquestrar un pla per assaltar cases d'empresaris on sabien que hi havia "quantitats elevades de diners". Durant la primera jornada del judici han declarat els processats, que han negat els fets.