El restaurant 'El Racó d'en Pep' de Sant Gregori reobre tot i el confinament municipal

El restaurant 'El Racó d'en Pep' de Sant Gregori ha decidit reobrir a partir de dimarts tot i les restriccions de mobilitat per frenar la propagació de la covid-19 que limita els desplaçaments al municipi. Segons han explicat els propietaris, després de sortir publicat a l'ACN divendres passat que havien hagut de tancar temporalment perquè el confinament municipal impedia que bona part de la clientela –la que prové del Gironès- es pogués desplaçar fins al restaurant, han rebut una "veritable allau" de trucades i correus electrònics de veïns mostrant-los suport i manifestant la voluntat d'anar-hi. Per això, han decidit tornar a encendre els fogons.

El restaurant està ubicat a Sant Gregori, un poble situat a uns set quilòmetres de Girona, i el gruix de la seva clientela habitual prové del Gironès. Divendres passat, els propietaris de l'establiment van explicar a l'ACN que a partir de dissabte tancarien temporalment perquè, tot i mantenir comensals de Sant Gregori, no eren suficients per suportar les despeses que suposava obrir.

Després d'aparèixer la informació en premsa, els propietaris del restaurants Josep Roca i Joana Costa han explicat que han rebut una veritable "allau" de solidaritat, tant per telèfon com per correu electrònic, de veïns de la població que volen anar-hi i mostrar-los el seu suport.

Per aquest motiu, han explicat que han decidit reobrir el negoci a partir de dimarts per oferir els àpats i han mostrat l'agraïment cap als veïns de la població per recolzar-los en moments complicats per les limitacions de mobilitat.