El Tinent Coronel Llucià Anton Vives, nou cap de la Comandància de la Guàrdia Civil de Girona.

El Tinent Coronel Llucià Anton Vives substitueix des d'avui al també Tinent Coronel Josep Antoni Esteve Folch com a cap de la Comandància de la Guàrdia Civil de Girona.

El Tinent Coronel Anton Vives, nascut a Girona fa 58 anys, assumeix el càrrec després d'una dilatada trajectòria a la comandància de Girona, de la qual n'ha estat fins ara Cap d'Operacions, Policia Judicial, Informació, Personal i Recolzament.

El Tinent Coronel Vives va ingressar a la Guàrdia Civil el 1982, i després de passat per diverses comandàncies, va tornar a Girona el 2017, com a segon cap de la Comandància en la qual va ser cap de les prefectures d'Operacions, Policia Judicial, Informació, Personal i Recolzament. El 13 de juny de 2020 es va fer càrrec de la Comandància de Girona com a Cap Interí i avui n'ha pres possessió del comandament com a primer Cap.