Les entitats i l'Ajuntament han esterilitzat 205 gats a Girona en un any

Les persones voluntàries alimentadores i les entitats que tenen cura de les gates i els gats que viuen al carrer en colònies, conjuntament amb l'Ajuntament de Girona, han esterilitzat 205 felins en un any. La data correspon als primers dotze mesos (fins al novembre del 2020) en què les associacions s'han fet càrrec de la gestió dels gats que viuen a l'aire lliure a la ciutat després que expirés el contracte amb l'empresa que ho havia estat fent fins aleshores.

La xifra sembla una quantitat molt elevada però correspondria tan sols a un terç del total de gats que es calcula que viuen al carrer al terme municipal. No hi ha cap cens real, però es creu que l'any 2019 hi havia uns 650 gats en 65 colònies, segons dades municipals, tot i que es calcula que n'hi ha «molts més». Segons expliquen des de l'associació Gats de Girona han rebut «avisos de colònies noves que compten amb gran nombre de gats». Amb les esterilitzacions es busca evitar la reproducció i que el número de felins no augmenti més.

Des de Gats de Girona expliquen que un cop l'Ajuntament va finalitzar el contracte amb l'anterior empresa que gestionava les colònies, van contactar amb el consistori «per trobar la fórmula de poder continuar com a mínim amb el servei veterinari per continuar amb el mètode CER (Captura - Esterilització - Retorn), pel control de la població de gats «perquè si no s'agreujaria molt la situació». En aquest sentit, recorden que si néixen més gats, hi ha més feina, i més despesa pels voluntaris i per l'Ajuntament, o sigui per la ciutat». La feina que fan aquestes associacions és molt ben vista per l'Ajuntament. El regidor de Sostenibilitat, Martí Terés, explica que estan «contents» amb la tasca que fan i que per això s'ha signat un conveni amb elles amb la idea de fer «una campanya més intensiva d'esterilització».

La preocupació pels gats de carrer és diversa. En part és per amor als animals i als éssers vius en general però també indiquen que «si no se n'ocupa ningú molts acaben morts o atropellats», i que, per tant, el millor i més ètic és el control esterilitzant».

De fet, segons dades de l'Ajuntament corresponents a l'any 2019, 172 gats van acabar recollits del carrer. Setanta es van agafar vius a la via pública en rebre avisos de veïns i no pertànyer a cap colònia controlada, 93 es van recollir morts (la majoria atropellats) i nou van ser per renúncies dels seus propietaris. 75 dels 79 gats que van entrar vius al Centre Municipal d'Acollida van aconseguir marxar-ne amb algun responsable que se'n fes càrrec: 11 van ser recuperats pel seu propietari, 63 van ser acollits o adoptats i a un se'l va retornar a una colònia.

Habitualment, moltes de les sortides de les gàbies dels felins es fan amb l'ajuda dels centres veterinaris i les associacions protectores d'animals (almenys vuit entitats agrupades en la federació Xarxa Gatera), que opten per tenir-los acollits en cases mentre els busquen un adoptant. En aquest darrer any 2020, només entre tres entitats de la federació han aconseguit 83 adopcions de gats que no tenen perquè procedir de les instal·lacions municipals. Una dotzena eren adults i la resta eren gatets petits nascuts a les colònies. Però la xifra d'adopcions de les associacions és molt més elevada, ja que hi ha almenys cinc associacions de gats més que s'encarreguen d'aquesta tasca.