L'Espai Municipal d'Ocupació de Salt atén 1.168 persones

L´Espai Municipal d'Ocupació (EMO) de Salt ha atès 1.168 persones durant l'any 2020. D'aquestes, 312 han rebut un assessorament individualitzat en el seu procés de buscar feina. També s'han gestionat 58 ofertes de feina, i s'han comptabilitzat una seixantena d'insercions.

En paral·lel, des de l'EMO i el Viver d'Empreses s'han programat 47 tallers formatius que han comptat amb 331 participants.

«Malgrat la situació esdevinguda per la crisi sanitària de la covid-19, l'Espai Municipal d'Ocupació i El Viver d'Empreses de Salt han seguit oferint els seus serveis durant tot l'any», manifesta el regidor de Foment de l'Ocupació de l'Ajuntament, Toni Vidal. En un comunicat, el regidor valora el fet que els serveis s'adaptessin «a les necessitats i característiques de cada moment». I posa d'exemple els tallers virtuals, així com els tallers presencials «d'alfabetització digital per ajudar els usuaris a iniciar-se en l'ús de les noves tecnologies».