L'incendi del cablejat exterior d'un bloc de Germans Sàbat obliga a desallotjar dos habitatges

L'incendi del cablejat exterior d'un edificis del barri de Germans Sàbat va obligar ahir a la nit a desallotjar dos pisos.



La portaveu del PSC a l'ajuntametn de Girona ha difós aquest vídeo sobre el foc:



Ens arriben aquestes imatges de Germans Sabat, esperem que tothom estigui be i quedi en un ensurt. pic.twitter.com/beRZOjiAaC — Sílvia Paneque (@SilviaPaneque) January 11, 2021

El fum que entrava en els habitatges era prou important perdurant una bona estona i amb el fred que feia, per això els serveis d'emergències van optar perquè passessin la nit fora.Finalment, una de les famílies va retornar a casa al cap d'unes hores i l'altra, segons els Bombers Els fets es van produir ahir cap a un quart d'onze de la nit al. Els Bombers van rebre l'avís que estaven sortint guspires i cremava la infraestructura elèctrica de la façana de l'immoble. Per aquest motiu, s'hi van desplaçar amb dues dotacions juntament amb la Policia Municipal de Girona i el SEM.Arran del succés i la forta presència dees van desallotjar dos dels pisos. Posteriorment els Bombers van apagar el foc i van revisar que no hi hagués afectacions als habitatges i van ventilar-los.Tot i l'ensurt,Aquest incendi s'ha produït a la mateixa plaça on el dia de Nadal un home va resultar ferit greu per cremades arran d'un incendi en un local, en el qual, hi vivia. En aquell cas però l'immoble era el del número 1.