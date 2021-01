Tres detinguts per distreure una dona a Girona per robar-li la bossa de mà del cotxe i utilitzar les targetes sostretes

Tres detinguts per distreure una dona a Girona per robar-li la bossa de mà del cotxe i utilitzar les targetes sostretes

Els Mossos d'Esquadra van detenir el 8 de gener dos homes i una dona, d'entre 27 i 53 anys, com a suposats autors de delictes de furt i estafa bancària. Els agents van saber que el mateix dia els sospitosos van abordar una víctima quan es trobava dins un vehicle al carrer Joan Maragall de Girona. Mentre una de les dones distreia la víctima, l'home va entrar per la porta del costat oposat i es va endur la bossa de mà. Després, els lladres van fugir en un vehicle conduït per un altre home.

Poca estona després, una patrulla va localitzar el vehicle dels sospitosos al carrer Reggio Emilia, al costat d'un supermercat, amb el conductor en actitud d'espera. Quan els agents li van preguntar el motiu pel qual estava allà parat, l'individu va dir que esperava a una parella d'amics.

Els mossos van entrar a l'establiment i van localitzar la parella a la línia de caixes mentre pagaven dues compres, una amb una targeta i l'altra amb diners en efectiu.

Durant el registre, a la dona li van localitzar nou targetes de crèdit amagades, una d'elles propietat de la víctima d'aquell mateix dia i les altres a nom d'una altra dona.

En l'escorcoll al vehicle, els policies van localitzar un telèfon mòbil nou, un rellotge digital i 278 paquets de tabac, dels quals no disposaven de cap factura ni podien acreditar-ne la procedència. A més, van localitzar les ulleres, la cartera i una altra targeta de la víctima.

Els agents van detenir els tres sospitosos com a suposats autors d'un delicte de furt.

Durant les indagacions sobre les targetes intervingudes, els mossos van localitzar la botiga on els autors havien comprat el telèfon i el rellotge. Els responsables del comerç van confirmar que els detinguts havien intentat fer pagaments amb aquestes targetes per valor de més de 5.000 euros.

La investigació no es dona per tancada a l'espera de determinar la procedència de les targetes bancàries intervingudes.

Els detinguts, dos dels quals amb antecedents per fets semblants, van passar el dia 9 de gener a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Girona i van sortir en llibertat provisional a l'espera de judici.

Els Mossos d'Esquadra recorden un seguit de consells per evitar ser víctima d'aquest tipus de furts com ara desconfiar de les distraccions provocades per estranys, vigilar les pertinences i sobretot les targetes i, en cas de patir algun furt, alertar al 112 i memoritzar el màxim de detalls possibles sobre els autors, a banda d'anul·lar les targetes tan aviat com sigui possible.