Detenen un lladre reincident per robar en 42 trasters i aparcaments de Girona

Els Mossos d'Esquadra han detingut un lladre multireincident per robar en 42 trasters, aparcaments i vehicles de la ciutat de Girona. La policia manté la investigació oberta i busca els seus col·laboradors en els assalts.

El detingut compta amb antecedents per fets similars i és un veí de Girona, de 30 anys i nacionalitat marroquina. Se l'acusa de ser el presumpte autor de quaranta-dos delictes de robatori amb força a l'interior de trasters, tres delictes de robatori amb força a l'interior de pàrquings comunitaris i dos delictes de robatori amb força a l'interior de vehicles. El detingut va passar el dia 8 a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Girona i ha ingressat a presó provisional.

El cas més destacat en el qual està implicat aquest especialista en robatoris en trasters i vehicles, tal com va avançar Diari de Girona, és el del dia 25 de novembre. Un grup de lladres van entrar a robar en un aparcament comunitari de l'edifici conegut com les 100 Llars, que té accés pels carrers Rutlla, Joan Reglà i Baldiri Reixac. En aquesta ocasió van forçar les portes de quaranta-dos trasters, dels quals van sostreure bicicletes i eines, principalment. Per poder-hi accedir els lladres van forçar les portes i van donar un cop de peu per acabar-hi entrant.

Aquest cop en trasters és dels més importants que s'havia detectat fins llavors a la ciutat de Girona. Es dona el cas que en aquest mateix aparcament hi havia -com és normal- vehicles aparcats, però els lladres no van optar per obrir-ne cap ni forçar-ne els maleters a la recerca d'algun objecte de valor.

La situació que es va viure en aquest edifici de l'Eixample de Girona va ser molt rellevant per proximitat a les festes de Nadal i els Reis, ja que els lladres especialitzats aprofiten aquestes dates per entrar en trasters i garatges pensant que trobaran -passa sovint- els regals i, per tant, objectes sovint d'alt valor.

Entre el 2018 i el 2019, per exemple, va haver-hi diversos robatoris en diferents barris de la ciutat on l'objecte més desitjat eren les bicicletes. Molts d'ells es van cometre per aquestes dates. Alguns edificis van patir uns 20 robatoris en només una nit. Els Mossos enguany per les mateixes dates han emès missatges a través de les xarxes alertant d'aquesta pràctica dels lladres durant les Festes.

El robatori en l'aparcament soterrat de l'edifici 100 Llars és el més rellevant pel gran nombre de trasters violentats, però el primer dels casos en què els Mossos han pogut vincular aquest lladre es remunta al 17 d'octubre. Aquest dia, entre les vuit del matí i les dues del vespre, van entrar en un aparcament comunitari situat al carrer Narcís Blanch de Girona. Algú va forçar la porta d'accés per a vianants i, un cop dins, va robar a l'interior de diversos vehicles per sostreure els objectes de valor.

El mateix lladre multireincident també se'l vincula amb un altre robatori en un aparcament de la ciutat. En aquest cas, els fets van tenir lloc entre els dies 24 i 25 de novembre. Concretament, els delinqüents van entrar a robar en un pàrquing comunitari del carrer Campcardós, a Can Gibert del Pla. Després de forçar la porta d'accés, van robar a l'interior d'un vehicle i també a dins de diversos trasters, d'on van sostreure quatre bicicletes i diversos objectes de valor.

Arran dels fets es va iniciar una investigació durant la qual els Mossos van determinar que els robatoris podien haver estat perpetrats per les mateixes persones. Les indagacions policials van portar a la detenció, el passat 7 de gener, d'un home presumptament relacionat amb els fets. La investigació continua oberta i no descarten noves detencions.