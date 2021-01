Cartells en restaurants contra els governants

El restaurant Artusi, al cor del Barri Vell de Girona, té un cartell a l'entrada de l'establiment on explica que han tancat temporalment per culpa de la «incompetència del govern». El local, situat a la plaça de les Castanyes, com molts altres ha decidit no aixecar les persianes, de moment, en considerar que les restriccions marcades pel Govern per reduir l'expansió del coronavirus els perjudica fins al punt que no els surt a compte obrir. El confinament perimetral que ara no permet als ciutadans sortir del mateix municipi si no és amb determinades excepcions i un horari limitat i només amb possible servei al migdia estan darrere del malestar.

La indignació entre els restauradors gironins es fa visible cada cop més amb accions d'aquest tipus. Van començar amb una concentració a la seu de la Generalitat i darrerament estan aflorant cartells de protesta. El restaurant- braseria L'Altell fa unes setmanes també va penjar un cartell advertir als polítics que tenien prohibida l'entrada.