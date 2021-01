Obert el termini per presentar propostes per als Premis Tres de març 2021

L'Ajuntament de Salt ha obert recentment el termini per presentar propostes per als Premis Tres de març d'aquest any 2021. E l premi Tres de Març és una distinció creada per al reconeixement públic de la persona individual i entitat, domiciliada o amb seu social a Salt, o bé que porti a terme la seva activitat a la vila, que s'hagi distingit per la seva activitat o les seves iniciatives relacionades amb la promoció de la vida cultural i cívica a la vila.

Des de l'any passat, el premi s'atorga els anys parells a la persona individual i els anys senars a l'entitat. Aquest any, doncs, serà per a una entitat. L'any passat, la guardonada va ser Inès Rigau, jutgessa de pau substituta de la vila i una persona molt vinculada a projectes socials i culturals.

Per obrir la via de participació a la societat civil i als ciutadans, el Jurat permetque els ciutadans hi puguin participar de forma activa i que faci propostes. Per fer-ho s'admeten les candidatures presentades per persones físiques o jurídiques. Les propostes hauran de seguir el model de document que es pot trobar al Servei d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament o bé a la pàgina web del consistori. Les propostes s'hauran de tramitar mitjançant una instància a l'Ajuntament, dirigida al president del Jurat, abans del 20 de gener.