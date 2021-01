Roben en un concessionari de Fornells i s'emporten aparells electrònics i diners

Robatori en un concessionari automobilístic de Fornells de la Selva. Els lladres van actuar el diumenge i van emportar-se sobretot aparells electrònics i diners. Els Mossos d'Esquadra busquen els autors de l'assalt a l'establiment, que està ubicat a peu de la carretera Nacional II.

Els delinqüents van fer unes quantes destrosses abans de poder accedir a les instal·lacions. D'entrada van forçar la tanca de l'equipament industrial i un cop a dins, van dirigir-se a la zona de les oficines. Per poder-hi entrar també van rebentar el vidre.

Un cop a dins van dirigir-se cap als punts on hi havia el botí desitjat. Concretament, van sostreure diversos aparells electrònics -tauletes i telèfons mòbils-, uns rellotges que estaven exposats i diners, que hi havia en un calaix. Se'n desconeix la quantitat.

El robatori es va produir el diumenge però no va ser fins dilluns, cap a quarts de nou del matí, que en obrir les instal·lacions, els responsables van trobar-se amb tot destrossat i que els havien entrat a robar.

Arran dels fets van alertar els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Girona que tenen oberta una investigació.

Es dona el cas que en aquest establiment compten amb càmeres de vigilància i això hauria de permetre poder tenir més indicis sobre els delinqüents que van aconseguir accedir-hi. En aquesta àrea a peu de la Nacional II hi ha més establiments de les mateixes característiques i és una de les entrades cap a la ciutat de Girona. Una àrea que compta amb més espais videovigilats.

A banda dels vídeos, els agents dels Mossos també analitzen els vestigis localitzats a l'establiment i les possibles empremtes que els lladres podrien haver deixat en el moment de l'assalt.