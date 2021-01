«Tant per tant, fem-ho bé»: nova campanya a Cassà per promoure el reciclatge

Cassà de la Selva comença l'any amb una nova campanya per conscienciar la ciutadania de la necessitat de reciclar bé i reduir les deixalles. Sota el títol «Tant per tant, fem-ho bé», s'englobaran un seguit d'accions per promoure la bona gestió dels residus.

En el marc de la campanya, s'elaborarà una revista on s'inclouran «consells per reduir els residus, el lloc on s'han de dipositar, i les ajudes municipals a l'hora de reciclar, fer servir la deixalleria i el compostatge casolà», explica l'Ajuntament en un comunicat. També s'hi detallaran totes les facilitats que ofereix el consistori per fer la recollida de voluminosos o la recollida comercial. La revista es repartirà a tots els domicilis del municipi i estarà disponible a Internet.

En paral·lel, equips de persones s'instal·laran en punts informatius aleatoris en els llocs més cèntrics i concorreguts de la població, per difondre com s'ha de reciclar i ajudar a esvair els dubtes que hi puguin haver. D'altra banda, es donarà més visibilitat a les deixalles i voluminosos del carrer, que s'hauran de senyalitzar amb adhesius i cintes.

«Des de l'Ajuntament som conscients de la importància de reciclar i que és molt difícil poder perseguir els ciutadans incívics només amb sancions. Per això, s'ha començat aquesta campanya clara i directa», afirma el comunicat.