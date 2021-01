Un viver s'ofereix per subministrar les flors i plantes de Temps de Flors

L'Ajuntament de Girona treballa amb l'opció que sigui possible celebrar Temps de Flors al maig, encara que sigui amb un format diferent, possiblement reduït. A finals del mes de novembre es va obrir un concurs públic per tal que algun viver o centre de jardineria pogués subministrar tot el material de floristeria necessari. S'hi va presentar una sola empresa, Nou Jardí SL. La mesa de contractació es va reunir ahir i va examinar tota la documentació, ha validat l'oferta i proposat que sigui l'adjudicatària.

Es tracta del mateix viver banyolí que l'any passat va guanyar la mateixa licitació. Va fer-ho en un segon concurs públic després que el primer hagués quedat desert. Quan hi havia el temor de què podria passar si, novament, cap empresa s'oferia, va presentar-se Nou Jardí. Al final, però, la pandèmia va obligar l'Ajuntament a cancel·lar l'edició i es va rescindir el contracte amb el centre de jardineria. «Estem treballant per poder celebrar tots els esdeveniments que estan previstos al calendari per celebrar a Girona i Temps de Flors n'és un», assenyala la tinenta d'alcaldia de l'àrea de Promoció Econòmica, Glòria Plana. Aquest treball s'està fent amb les diferents entitats que organitzen la mostra floral.

La regidora encarregada de tot el que fa referència al turisme a la ciutat explica que en funció de com evolucioni la pandèmia s'acabarà prenent una decisió. Entre les opcions novament pot haver-hi la cancel·lació de l'exposició de flors com l'any passat. També hi ha la possibilitat de fer-ho amb un format reduït amb menys espais que en anys anteriors o seguint un itinerari concret sense opció de moure's lliurement. Són algunes de les opcions, entre d'altres.

Tanmateix, Glòria Plana prefereix no avançar possibilitats o preferències tot i que admet que «fer-ho com sempre serà difícil». Tot i això manté i que treballen per poder celebrar la millor mostra possible amb les entitats organitzadores. «Per poder fer Temps de Flors, el material bàsic són les flors i això ja ho tenim», exposa. No convocar el concurs fins més endavant podria ser arriscat si, com l'any passat, en una primera licitació no hi havia cap oferta.

Les bases del concurs establien que el possible interessat havia de tenir una seu permanent durant la mostra situada a menys de 35 quilòmetres de Girona i que haurà d'estar obert per prestar el servei com a mínim 35 hores setmanals i «disponible per poder prestar atenció telefònica» durant l'horari d'obertura. L'import màxim que l'Ajuntament està disposat a pagar és de 250.250 euros i pot prorrogar-se per tres anys més. El preu és màxim perquè podria acabar essent menys si, finalment, es pot fer Temps de Flors però en un format més reduït. En aquest hipotètic cas, el pressupost acabaria essent segons el número i la tipologia de flors, plantes i bulbs que es compressin.

Al mateix temps, s'estan licitant altres elements que també són necessaris a l'hora de fer els muntatges, com ara la fusteria. Tot i això, per aquest any, la majoria d'elements a subministrar s'han inclòs al mateix paquet que les flors per agilitzar tot el procés. En concret, la licitació per adquirir les flors ja incloïa tot el material de decoració per fer els muntatges, a diferència de l'any passat, quan van sortir a subhasta deu lots diferents (ferros, plantes, fustes, plàstics, etcètera).

Es considera que fer-ho independentment «comportaria un risc per la correcta execució tècnica del contracte, atès que la coordinació més és àgil i eficient amb un únic proveïdor i, més, tenint en compte el volum econòmic del contracte». De fet, l'any passat, dels deu lots que van sortir a concurs, set van quedar deserts en un primer moment (inclòs el més important, que era el de proveir de flors i plantes, com ja s'ha esmentat anteriorment).