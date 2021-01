Girona prepara un pla d'inversions de 13 milions en un sol any en 9 àrees

L'equip de govern (JxCat i ERC) de l'Ajuntament de Girona preveu portar al debat del ple municipal de dilluns vinent un pla d'inversions per un global de tretze milions d'euros que agruparà en nou àrees diferents. Ara mateix encara s'estan acabant de perfilar quines serien les actuacions però vorejarien el centenar.

L'asfaltatge, l'habitatge i l'enllumenat tindrien intervencions per valor d'uns cinc milions d'euros. També hi hauria la compra de material per als equipaments municipals, per als treballadors o vehicles per al transport públic o pels agents de la Policia Municipal. Des del govern municipal han rebutjat detallar les actuacions a l'espera que s'acabin de concretar totes les accions i que es puguin aprovar al ple, tenint en compte a més, que les dues formacions del govern local estan en minoria i necessiten, com a mínim, que un dels tres grups de l'oposició s'abstingui.

Totes s'haurien d'iniciar i finalitzar aquest mateix any 2021. L'Ajuntament de Girona aprofitaria així que l'Estat permet als ajuntaments sanejats incrementar el seu deute amb inversions finalistes. A l'ordre del dia del ple tan sols es pot observar que les nou àrees serien: vehicles i maquinària; serveis socials; millores d'espais públics; en matèria de via pública i mobilitat; serveis educatius i esportius; en equipaments culturals; en matèria de sostenibilitat i serveis urbans; en matèria d'equipament policia i societat de la informació, i una darrera sense especificar.

Aquestes inversions no tindrien cap lligam amb el pressupost per a aquest any 2021, que encara no s'ha aprovat ni portat a debat. Aquest pressupost, si s'hacabés aprovant podria incloure noves inversions independents a les del pla que es preveu portar a debat aquest dilluns.