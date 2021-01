La Policia atura un conductor que quadruplica la taxa permesa d'alcoholèmia

La Policia Municipal de Girona va posar una denúncia penal al conductor d'un cotxe, després que aquest registrés una taxa d'alcoholèmia d'1,32 mg d'alcohol per litre d'aire expirat, quadruplicant la taxa permesa.

Els fets van passar ahir al migdia, quan un agent de policia fora de servei, i que viu fora de la ciutat, va observar el vehicle mentre es dirigia a treballar. Aquest agent del cos de seguretat va fixar-se en el fet que el conductor presentava símptomes de trobar-se sota els efectes de l'alcohol pel tipus de conducció. El vehicle es va aturar al carrer Pierre Vilar, i va ser aleshores quan una patrulla de la Policia Municipal va actuar, segons indica l'Ajuntament.

Actuacions com aquesta s'emmarquen en les tasques de seguretat ciutadana i viària que fan a la ciutat. En aquesta línia, també s'ha anunciat un major control de velocitat a l'avinguda Josep Tarradellas, davant l'escola Maristes, on hi instal·laran un radar mòbil.