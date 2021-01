Salut tarda mig any a constituir la comissió per al nou Trueta

Era el 17 de juliol de l'any passat -poc després que es comencés a treure el cap del confinament- quan el Departament de Salut i els ajuntaments de Girona i Salt van anunciar, per sorpresa, l'acord per ubicar el nou hospital Trueta al costat de l'actual Santa Caterina. Mig mes més tard, alcaldes, regidors, consellers i fins i tot l'aleshores president de la Generalitat es feien una foto on no hi cabia ni una agulla en els terrenys escollits.

Han passat sis mesos i tot just s'ha constituït la comissió de seguiment que ha de vetllar per la creació del futur campus de salut a la Regió Sanitària de Girona. O almenys així és com l'ha titulat el departament que lidera Alba Vergés. En un comunicat fet públic ahir, Salut aclareix: «Es tracta d'un pas més per avançar en la construcció del nou hospital Josep Trueta». Segons la nota, «un equip de treball tècnic serà l'encarregat de detectar les necessitats dels actors implicats i fer el seguiment dels tràmits urbanístics a realitzar».

La Comissió ha estat creada conjuntament entre el Departament de Salut i els ajuntaments de Girona i Salt amb l'objectiu de «facilitar la gestió conjunta» entre les administracions i «coordinar els tràmits urbanístics necessaris per promoure la transformació del nou centre hospitalari». En la reunió constitutiva també es va nomenar un equip de treball tècnic urbanístic «liderat des de la Regió Sanitària de Girona», resa la nota de premsa facilitada ahir.

La Comissió de seguiment va ser presidida per la consellera de Salut, Alba Vergés, i integrada pel director del Servei Català de la Salut (CatSalut), Adrià Comella, i el gerent territorial del CatSalut a Girona, Miquel Carreras. En representació dels ens locals, hi va participar l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas; la regidora del mateix ajuntament, Eva Palau; l'alcalde de Salt, Jordi Viñas, i el regidor Àlex Barceló.

L'equip de treball s'haurà d'encarregar de fer el seguiment dels tràmits urbanístics de cada ens implicat i «d'agrupar les necessitats de tots els actors participants». Una altra de les tasques que haurà de realitzar és l'anàlisi urbanística sobre la ubicació de les diferents necessitats del campus sanitari i la cessió dels terrenys a favor del Departament de Salut.

Per dur a terme aquestes tasques, s'han previst un mínim de sis reunions anuals ordinàries. L'equip de treball tècnic està format pel delegat territorial del Departament de Salut a Girona, Miquel Carreras; el director de Sector Girona Nord, Josep Carreras; el director territorial a Girona del Departament de Territori i Sostenibilitat, Pere Saló; els arquitectes municipals dels ajuntaments de Girona i Salt, Pep Sola i Andrea Llusent; i els caps de la divisió de Recursos Físics del CatSalut, Martí Ballart, i del Servei Territorial d'Urbanisme a Girona, Jordi Domènech.

El nou hospital de referència de la província de Girona és un debat de molts anys. Tant és així que el 2006, el llunyà govern tripartit (PSC-ERC-ICV) ja va presentar un projecte guanyador que havia d'anar al mateix lloc on ara hi ha l'actual centre i s'havia de posar en marxa abans de 2012. Van passar el temps i els governs i el debat es va convertir en etern. Com eterna es va fer la baralla entre els ajuntaments de Girona i Salt per ubicar l'equipament cada un al seu municipi. I quan semblava que no hi havia manera de desencallar la decisió, el juliol de l'any passat es va arribar a un acord que sembla definitiu.

La felicitat entre els responsables de les tres administracions era tan gran que l'agost es va produir la foto de família als terrenys escollits. No hi faltava ningú. Hi havia l'aleshores president de la Generalitat, Quim Torra, el vicepresident, Pere Aragonès, i la consellera de Salut, Alba Vergés, així com els alcaldes i representants dels dos ajuntaments implicats.

Les autoritats van visitar la zona on s'aixecarà el nou campus de la salut, i van refermar el seu compromís per destinar el pressupost necessari perquè el nou Trueta sigui una realitat l'any 2028. Està per veure si els pronòstics es compleixen i si la Comissió presentada ahir és capaç d'accelerar els tràmits que requereix un projecte tan espectacular com aquest perquè la darrera data anunciada sigui la definitiva o passi a ser una especulació més, com han estat totes les anteriors.