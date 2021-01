Declaren cinc bombers més investigats per participar en les protestes del 2-O

Cinc bombers més del parc de Girona van declarar ahir com a investigats al jutjat d'instrucció 2 per haver participat en el comboi de protesta davant la Guàrdia Civil i en la manifestació a la plaça del Vi l'endemà de l'1-O. Segons fonts judicials, els bombers han respost a les preguntes de la defensa. Dos han dit que el 2 d'octubre del 2017 estaven de baixa i tres que aquell dia no treballaven.

La causa està oberta per delictes de malversació de diners públics i abandonament del servei per part de funcionari. En total, han declarat una quinzena d'investigats, entre comandaments i bombers.

Les declaracions dels investigats van començar el 12 de juny del 2019 i van acabar ahir. Això després que l'octubre passat el jutjat ampliés les imputacions a tot un torn de guàrdia. Un cop acabades les declaracions dels investigats i acordades les últimes diligències de prova, ara el jutjat resoldrà si envia el cas a judici.