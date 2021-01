Denuncien que el centre de menors la Misericòrdia de Girona no compta amb metge ni infermera en plena pandèmia

Treballadors del centre de menors de Girona la Misericòrdia denuncien que no compten amb metge ni infermera, malgrat estar en plena pandèmia. Asseguren que es tracta de dos professionals que haurien de ser-hi de manera permanent, però assenyalen que en el context actual és "encara més necessari". El representant dels treballadors, César Hergueta, acusa la Direcció General de la Infància i l'Adolescència (DGAIA) de "contestar amb evasives" al Síndic de Greuges quan aquest li demana informació sobre la Misericòrdia. Des de la DGAIA reconeixen que actualment no hi ha metge ni infermera, però assenyalen que estan treballant per incorporar-los, si bé la falta de professionals disponibles ho dificulta.

Malestar entre els treballadors del centre de menors la Misericòrdia per la falta de metge i infermera al centre, malgrat la situació de pandèmia. El problema, assenyalen treballadors del centre, és que no hi ha aquests professionals "ni ara ni abans de la covid". I és que, per llei, la DGAIA està obligada a tenir aquest personal sanitari a la Misericòrdia. Per això, alguns empleats van portar aquesta denúncia al Síndic de Greuges que ha constatat en un informe aquesta i d'altres deficiències que mostra el centre.

A més, aquest no és l'únic avís que la institució ha fet a la DGAIA en relació a irregularitats que passen en aquest espai. De fet, ja s'ha advertit al Departament de Benestar i Família en diverses ocasions que hi ha "sobreocupació" i que s'havia convertit en un "macrocentre".

Un dels treballadors, César Hergueta, assenyala que el motiu pel qual no hi ha ni metge ni infermera és per "falta de voluntat" ja que considera que hi ha maneres per incorporar-los. Hergueta carrega contra la DGAIA de qui diu que "no té por" d'incomplir "els drets de la infància".



La DGAIA ho reconeix

Des de la Direcció General de la Infància i l'Adolescència reconeixen que ara mateix no hi ha ni metge ni infermera treballant, si bé ho atribueixen a les dificultats que tenen per trobar aquest tipus de personal. En aquest sentit, ho atribueixen a la "manca de professionals" que hi ha actualment.

A més, la DGAIA deixa clar que els usuaris de la Misericòrdia que necessiten ser atesos, ho són a través per professionals dels Serveis Territorials de Girona, que són els de referència en aquests casos.

Hergueta considera "excuses" els arguments que dona el Departament de Benestar i Família tant per la falta de professionals, com per les altes ràtios, com "la resta d'incompliments". A més, recorda que el centre fa prop de deu mesos que no té direcció "per manca de voluntat". "Hi ha professionals tècnics a qui se li podria haver proposat i no s'ha fet. Sense direcció queda afeblit el control", assenyala.



Mares i nadons al centre

Una altra denúncia que fan els treballadors té a veure amb la presència al centre de nadons i fins i tot, mares embarassades. Hergueta recorda que la llei prohibeix que hi hagi persones menors de sis anys com a usuaris i lamenta que tot plegat acabi recaient "a les espatlles de les treballadores". Unes treballadores que, segons assenyala, tenen unes condicions de "precarietat", en bona part perquè tenen contractes temporals i poc estables.