La reparació de la tanca malmesa del camp del Pontenc, en la recta final

El mur del camp de futbol del pontenc que va quedar malmès amb el temporal Gloria per la força del riu Ter està pràcticament reparat. Els darrers dies, els operaris han estat desmuntant tot el que havia quedat dret i s'ha començat a col·locar la nova tanca, més transparent al seu lloc (una petita part de bloc prefabricat de formigó armat i reomplert també de formigó i, en la major part, per una tanca de 4 metres d'altura de varetes d'acer formant una superfície rígida), segons ha explicat el regidor d'Esports de Girona, Àdam Bertran. L'actuació acabarà els propers dies. El cost d'aquesta operació és d'uns 42.800 euros. A més, s'ha aprofitat per posar al dia les instal·lacions, com ara el marcador, i s'han pintat els vestuaris i el magatzem.

La caiguda de part del mur del camp de futbol va provocar que els usuaris de l'equipament reclamessin que es reparés el mur. Davant la tardança en intervenir, el grup municipal del PSC, i també veïns del barri del Pont Major, van reclamar celeritat a l'Ajuntament per tal que s'actués.