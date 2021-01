Girona vol que Pericot sigui d'un sol carril pels cotxes i tingui carril bici

L'avinguda Lluís Pericot de Girona patirà modificacions importants en la mobilitat aquest any. L'Ajuntament té decidit implantar-hi un carril bici que, molt probablement, ocuparà un dels carrils de circulació per cada sentit. L'actuació està prevista entre la rotonda dels Països Catalans i la rotonda de l'encreuament amb el carrer Caldes de Montbui. D'aquesta manera, l'avinguda, que ara té dos carrils per banda, quedarà reduïda pels vehicles de motor a un sol carril per pujar i també només a un per baixar. L'actuació costarà uns 350.000 euros.

La regidora de mobilitat, Marta Sureda, ha explicat que des de fa temps reben moltes queixes de veïns per la velocitat que adquireixen els vehicles i peticions que proposen tota mena de mesures per intentar pacificar el vial. Hi ha residents i vianants que demanen un radar permanent, més controls policials sorpresa que detecti l'excés de velocitat o la col·locació de bandes reductores al mig de la calçada que obliguen els conductors a frenar.

Fa uns anys hi va haver un accident mortal i hi sovintegen els xocs. Segons la darrera memòria de l'Ajuntament, és el sisè carrer de la ciutat amb més sinistres viaris, amb 33 accidents en un any. Per davant només hi ha la carretera Barcelona, l'avinguda Tarradellas, el carrer de Santa Eugènia, el passeig d'Olot i el carrer riu Güell.

La idea de l'Ajuntament és que aquest carril bici obligui els conductors dels cotxes i les motos a anar per un sol carril i, necessàriament, obligar-los a minorar la velocitat. Una de les opcions és confeccionar un projecte que lligui la creació del carril bici a un camí escolar segur, tal com es va fer al carrer de la Creu, tot i que el vial de Montilivi, no té perquè incloure aparcaments al mig que separen les bicicletes dels vehicles a motors ni les illes de paviment, com passa en aquest carrer de l'Eixample. L'estrenyiment de calçades és des de fa anys un mètode que s'utilitza per reduir la velocitat dels vehicles o evitar aparcaments indeguts a les voreres o en dobles files. Va fer-se fa anys al tram més a l'est del carrer del Carme i també a la Rutlla i més recentment al carrer de la Creu. Això, però, pot acabar comportant cues de vehicles i queixes.

En paral·lel, Sureda va admetre fa uns mesos que la implantació de la nova ordenança reguladora del patinet elèctric els «obligava» a seguir treballant per oferir-los més espais per on poder passar, ja que tenen prohibit anar per la vorera i per la calçada. Amb l'increment de la xarxa de carrils bici, s'augmenta les opcions dels ciclistes i dels patinets elèctrics per moure's per la ciutat.

Des de fa anys, s'han anat implantant mesures per intentar reduir la velocitat i els accidents. S'han anat posant més semàfors, que obliguen els cotxes a frenar si algú prem el polsador. De fet, des de fa una setmana, s'ha canviat el mecanisme dels semàfors. Fins ara, els dels vehicles sempre estava en verd o en taronja intermitent i només es posava en vermell si un vianant premia el polsador.

Ara hi ha tres franges horàries on automàticament es va canviant el color vermell i el verd. Són en les hores que es considera que hi ha menys mobilitat de persones i que, per tant, un vehicle podria trobar tots els semàfors en verd i fer tot el vial sense frenar en cap cas. La resta d'hores, es creu que amb l'alta presència de vianants ja es va prement el polsador. Les hores en què els semàfors canvien de fase automàticament són de dos quarts de deu del matí a les dues de la tarda, de les quatre de la tarda a les set del vespre i de les deu de la nit a les set del matí.