Una parella d'edat avançada, intoxicada per un braser

Dues persones d'edat avançada van resultar ferides ahir de matinada a la ciutat de Girona per un braser mal apagat. Van patir una intoxicació de monòxid de carboni i per aquest motiu, el SEM els va traslladar a l'hospital comarcal de Palamós per ingressar a la cambra hiperbàrica. Aquest succés es va produir en un habitatge del carrer de les Enderrocades, els Bombers hi van desplaçar una dotació i el SEM ambulàncies. El fill va alertar al 112 que els seus pares, octogenaris, es trobaven malament. Arran d'això, el SEM va atendre els dos ferits i els Bombers van realitzar les comprovacions i van confirmar una gran concentració de monòxid.