Picabaralla a Girona pel pla amb un centenar d'inversions de 13,2 milions

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, i el vicealcalde, Quim Ayats, van comparèixer ahir en una roda de premsa convocada d'urgència per acusar els «dos grans grups de l'oposició» de voler «rebentar-ho tot», d'unir-se per fer «la pinça al govern» i de «votar no a tot» per interessos partidistes i en contra «del bé i els interessos» dels gironins. Madrenas i Ayats es referien a la negativa de Guanyem i el PSC de votar en contra d'un pla d'inversions que inclou un centenar d'actuacions valorades en 13,2 milions d'euros, tal com va avançar Diari de Girona en l'edició de divendres. Es tracta de nou paquets d'actuacions que es portaran a debat en el ple de dilluns i que encara no tenen prou vots per tirar endavant. Si el PSC i Guanyem es mantenen en el seu rebuig, només queda el posicionament de Ciutadans, que està estudiant el sentit del seu vot.

Aquestes inversions són possibles, extraordinàriament aquest any 2021, perquè l'Estat ha permès un increment d'endeutament als ajuntaments sanejats per tal que facin inversions amb independència del que s'aprovi al seu pressupost municipal. Aquestes inversions però, s'han d'iniciar i finalitzar aquest mateix any, sí o sí. Els 13,2 milions són una xifra «inaudita i mai vista la ciutat», segons l'alcaldessa.

Madrenas va explicar que el govern i els treballadors municipals han fet la feina i que s'han inclòs moltes actuacions que demanava la ciutadania, les entitats i els grups de l'oposició en mocions que havien presentat i que s'havien aprovat al ple. I va assenyalar que s'havien trobat que divendres a la tarda Guanyem i el PSC els van dir que votarien que «no» per whatsapp sense cap argument. «Si no ho aproven que no tornin a parlar de l'incompliment de mocions aprovades» va etzibar. Va demanar a les dues formacions «que surtin del no a tot» i va indicar que van rebre l'encàrrec de la ciutadania per fer una «oposició responsable».

Quim Ayats va recordar que algunes de les inversions previstes necessiten un temps de recorregut per adjudicar-les i executar l'obra i que si ara no s'aproven ja no es podran dur a terme. De fet, l'alcaldessa va xifrar en uns 6 milions, la quantitat que es podria deixar d'invertir si no s'aprova el pla aquest dilluns. Entre les inversions hi ha 2,5 milions destinats a comprar pisos per la borsa d'habitatge públic, més d'un milió en millores d'asfaltatge, un milió en millores de l'enllumenat, reformes en escoles i escoles bressol, nous carrils bici, compres de vehicles per les brigades, la policia i per les línies de transport públic. «Dilluns aixecaran la mà per votar que no a tot això? O a la compra d'una nevera pel centre de distribució d'aliments? És un acte greu d'irresponsabilitat», va etzibar Madrenas, que en cap moment va fer referència a l'opció que Ciutadans pugui permetre l'aprovació d'algun dels nou blocs a debat.

Per la seva banda, Guanyem va lamentar que el govern encara no hagi presentat cap proposta de pressupostos i que ho hagi substituït per una proposta d'inversions que defineix com a «erràtica». Així, va advertir que el document que els hi ha fet arribar el govern «no s'adequa a la urgència social i econòmica que viu Girona». Cristina Andreu, regidora del principal grup a l'oposició, va lamentar en un escrit al bloc del grup municipal que «el govern està malgastant una oportunitat per invertir en aquelles àrees on la ciutat realment ho necessita». «Veient les partides sembla que aquí no hi hagi hagut cap crisi i que no sigui necessari replantejar com encarem aquest 2021», va criticar.

Mentrestant, el PSC demana a l'equip de govern que deixin sobre la taula la «proposta pobra» presentada i que plantegin uns pressupostos ben fets per donar solucions al teixit econòmic, a crear ocupació, a millorar molt la seguretat i la neteja.

La seva portaveu, Sílvia Paneque, ha insistit en el fet que el govern ha de presentar unes ordenances i uns pressupostos «per poder donar sortides als problemes gravíssims que ha ocasionat la crisi a causa del coronavirus. El PSC reclama «una negociació seriosa per afrontar els reptes de la ciutat de veritat i que no intenti una sortida a mitges amb la trampa de voler aprovar inversions en asfaltatges i absolutament parcials per la porta del darrere».