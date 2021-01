Un veí de la vall de Sant Daniel troba una bossa plena de rellotges de marca al bosc

Un veí de la vall de Sant Daniel, a Girona, ha trobat una bossa plena de rellotges de marca al bosc. La troballa la va fer aquest dijous cap a les dotze del migdia quan l'home, que feia feines de desbrossament a prop de l'N-II, va notar l'impacte amb un objecte metàl·lic. Aleshores, el veí va localitzar la bossa i, en obrir-la, va descobrir una dotzena de rellotges de gamma alta aparentment en bon estat de marques com Tissot, Rolex, Lotus, Montblanc, Michael Kors o Omega. El veí va alertar els Mossos d'Esquadra, que a la tarda van passar a recollir la bossa. Els Mossos han obert una investigació per dictaminar si són autèntics o es tracten de falsificacions i d'on podrien haver estat sostrets. Si conclouen que no són falsos, investigaran si podrien formar part d'algun botí d'un robatori que els lladres ocultessin al bosc per algun motiu.