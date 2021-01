El fiscal eleva a 60 anys i mig de presó la petició de pena per als acusats de l'onada d'assalts violents a Bescanó

El fiscal ha elevat fins als 60 anys i mig de presó la petició de pena per a alguns dels acusats de cometre una onada d'assalts violents a Bescanó.

Al final de la vista, el ministeri públic ha afegit el delicte de violació de domicili als altres que ja pesaven damunt dels processats: robatori amb violència i intimidació en casa habitada amb ús d'arma de foc, detenció il·legal i pertinença a grup criminal. En total, el cas asseu a la banqueta fins a deu processats. Se'ls relaciona amb quatre assalts violents que van tenir lloc entre juliol i octubre del 2017. Segons la fiscalia, els cervells del grup eren un cobrador del frac i un mecànic de la població que tenia deutes, i que van orquestrar un pla per assaltar cases d'empresaris.

Després de quatre dies, el judici per l'onada d'assalts violents que hi va haver a Bescanó ara fa tres anys ha entrat a la recta final. Avui han declarat els últims Mossos d'Esquadra que van seguir la petja dels acusats i després, les parts han anunciat les seves conclusions definitives.

El ministeri fiscal ha elevat la petició de pena per a vuit dels deu acusats, i a totes aquelles condemnes que ja demanava per a ells ara n'hi suma una altra. En concret, els atribueix un delicte de violació de domicili, per al qual demana que se'ls imposi una pena de 3 anys de presó i una multa de 1.620 euros.

Això, de retruc, incrementa el global que reclama el fiscal, i fa que alguns dels processats s'enfrontin a condemnes de fins a 60 anys i mig de presó. Segons les acusacions, els cervells de la trama van ser un mecànic del municipi i un cobrador del frac que li reclamava uns deutes, que s'haurien conxorxat per formar un grup criminal i assaltar cases d'empresaris de Bescanó.

El mecànic, la seva dona i el seu germà s'haurien encarregat d'assenyalar els objectius. I el cobrador del frac, de buscar els assaltants que cometien els robatoris. Tots ells, gent a qui hauria anat a buscar a l'àrea de Barcelona.

Entre juliol i octubre del 2017

Els assalts violents van tenir lloc els dies 8 i 29 de juliol, 28 d'agost i 7 d'octubre a l'Estanc Nou d'Estanyol, a la masia Can Tià, a Can Pla i a Can Bonic. En tots els casos, els lladres sempre feien servir el mateix 'modus operandi': entraven als immobles amb el rostre totalment tapat i portant guants i llanternes, amenaçaven les víctimes amb armes de foc i armes blanques, les immobilitzaven lligant-les, saquejaven els domicilis i marxaven deixant les víctimes retingudes fins que es podien alliberar i demanar ajuda.

Els acusats s'enfronten a condemnes per robatori amb violència i intimidació a casa habitada amb ús d'arma de foc, detenció il·legal, pertinença a grup criminal, violació de domicili i delictes lleus de lesions i danys.