Reclamen millores en la ventilació de les escoles

El ple municipal de Girona va debatre quatre mocions. Tres dels grups de l'oposició i una altra de Comissions Obreres (CCOO) que es va aprovar per unanimitat. El sindicat plantejava diverses accions per promoure la correcta ventilació dels centres educatius i els recursos necessaris per la seva implementació.

La proposta reclamava la instal·lació de sistemes de ventilació mecànics, que permeten la recuperació de la calor. També proposava fomentar l'escolaritat utilitzant els espais exteriors i dotar d'EPIs respiratoris el conjunt de treballadors dels centres. La moció recorda que cal renovar l'aire interior del aula 15 vegades cada hora.

També es va debatre sobre una moció del PSC per la millora de la representació als Consells d'Administració de les empreses municipals i que hi hagi els grups de l'oposició que va tenir el suport de tots els grups. A continuació es va votar una moció de Guanyem Girona sobre les propostes de polítiques municipals per a la gent gran en temps de pandèmia que es va aprovar per unanimitat . Finalment, es va debatre un text de Ciutadans perquè el ple fes la seva definició d'antisemitisme de l'Ihra (Aliança Internacional per al Record de l'Holocaust) i condemnés el moviment BDS (Boicot, Desinversió i Sancions). Ciutadans no va obtenir cap suport.