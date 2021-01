Reconstruïda i recuperada la portalada de l'antic hospital de Cassà de la Selva

Cassà de la Selva ha reconstruït i recuperat la portalada de l'antic hospital de la població, les primeres referències del qual daten de l'any 1541. La instal·lació, que es va inaugurar diumenge, s'ha col·locat davant la residència per a persones grans Sant Josep. De fet, la portalada també vol ser «un homenatge als residents i al personal sanitari de la residència geriàtrica per l'esforç fet en aquest temps de pandèmia», explica l'Ajuntament a través d'un comunicat.

El portal va ser recuperat l'any 1991, quan es va enderrocar l'antic hospital del municipi per fer-hi la zona verda i els pisos que hi ha actualment, tot i que aleshores l'Ajuntament va guardar-la. Ara, l'entitat GREC (Grup de Recerca i Estudis Cassanencs) s'ha encarregat de coordinar la restauració, buscar les empreses que hi han participat i aconseguir tenir-la reconstruïda. A més de l'Ajuntament, també hi han col·laborat, de forma desinteressada, les empreses Xavier Alsina de Campllong i Metall·lògic de Cassà.

La primera referència de l'hospital és de l'any 1541. Els documents històrics el situaven, el 1557, a la plaça Petita, quan es denominava l'Hospital de Pobres de Jesucrist. El 1685 l'antic hospital es va traslladar al carrer Raval, que és d'on procedeix la portalada que ara s'ha reconstruït.

Les germanes de Sant Josep van passar a fer-se càrrec del centre el 1889, i, a partir del 1909, l'hospital també va començar a acollir malalts no pobres. El 1939, l'Hospital de Pobres es va traslladar a l'actual ubicació a la rambla Onze de Setembre, i va ser el 1962 quan a les funcions de l'hospital de pobres i clínic s'hi van afegir les de residència de gent gran.